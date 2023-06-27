Стало известно, в каком российском регионе выбрасывается больше всего вредных веществ

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FinExpertiza пишет, что в 2022 году больше всего вредных выбросов зафиксировано в Красноярском крае
«Лента. Ру» пишет, что больше всего вредных веществ в прошлом году выбросилось в атмосферу в Красноярском крае (2,83 млн тонн).
На Красноярский край пришлось 12,7% от всех выбросов в России.
Далее следует Кемеровская область. Там этот показатель оценили в 1,66 млн тонн. Тройку замкнул Ямало-Ненецкий автономный округ, где выбросы достигли 1,06 млн тонн. Также в пятёрке оказались Свердловская область (948,7 тысячи тонн), Иркутская область (800,2 тысячи тонн) и Башкортостан (562,5 тысячи тонн).
Минимальный объём выбросов зафиксирован в Тыве (12,4 тысячи тонн).
В Москве выбрасывается 384 тысячи тонн загрязняющих веществ. В Санкт-Петербурге - 204,3 тысячи тонн.
В феврале в Красноярском крае вводили режим «черного неба». Жителей предупреждали о том, что из-за неблагоприятных метеоусловий вредные вещества в воздухе не рассеиваются, а накапливаются. Эксперты советуют в этот период не открывать окна, чаще проводить в помещениях влажную уборку и по возможности сократить пребывание на улице.
На Красноярский край пришлось 12,7% от всех выбросов в России.
Далее следует Кемеровская область. Там этот показатель оценили в 1,66 млн тонн. Тройку замкнул Ямало-Ненецкий автономный округ, где выбросы достигли 1,06 млн тонн. Также в пятёрке оказались Свердловская область (948,7 тысячи тонн), Иркутская область (800,2 тысячи тонн) и Башкортостан (562,5 тысячи тонн).
В Москве выбрасывается 384 тысячи тонн загрязняющих веществ. В Санкт-Петербурге - 204,3 тысячи тонн.
В феврале в Красноярском крае вводили режим «черного неба». Жителей предупреждали о том, что из-за неблагоприятных метеоусловий вредные вещества в воздухе не рассеиваются, а накапливаются. Эксперты советуют в этот период не открывать окна, чаще проводить в помещениях влажную уборку и по возможности сократить пребывание на улице.
Мария Фирсова