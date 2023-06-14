Стало известно, в какой сфере выросли зарплаты

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Уточняется, что зарплаты выросли именно у прорабов, сварщиков и электромонтажников.
«Причин несколько: это долгосрочный тренд, связанный с демографической ситуацией, — на рынок труда просто не выходит нужное количество молодых специалистов; сказались экономические потрясения 2020-2022 гг. В итоге рынок труда в строительной сфере остаётся рынком соискателя», — объяснил в беседе с RT руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.
При этом, наиболее востребованными специальностями на рынке труда в сфере строительства стали сварщики, монтажники, арматурщики, бетонщики, маляры.
Ранее пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщила «Радио 1», что 23 июня в Подмосковье стартует второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», благодаря которой соискатели смогут подобрать себе подходящую вакансию для работы. В ходе ярмарки трудоустройства, соискатели могут сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, что повышает шансы найти работу.