Стало известно, за сбор каких грибов россиянам грозит тюрьма

Фото: Минэкологии МО
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм» о возможных уголовных наказаниях за умышленное уничтожение грибов и растений, занесенных в Красную книгу России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к тюремному заключению.
Соответствующий закон, предусматривающий наказание за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, вступил в силу в октябре. Согласно этому закону, лица, совершившие указанные противоправные действия, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до четырех лет и штрафу в размере до миллиона рублей.
В случае, если лицо совершило такие противоправные действия, используя свое служебное положение или совершило их с публичной демонстрацией в интернете, наказание может включать в себя лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы может составлять до девяти лет.
Важным аспектом при рассмотрении каждого конкретного случая является размер причиненного экологического вреда и наличие умысла. Юрист отмечает, что случайное срезание краснокнижных грибов не приведет к уголовному преследованию, если нет предварительных действий, которые свидетельствовали бы о умысле совершения преступления, таких как размещение объявления в социальных сетях о намерении собирать редкие виды.
Правительство устанавливает список запрещенных к сбору грибов и растений. В августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него рядовку мацукатэ, женьшень настоящий и родиолу розовую (за исключением определенных популяций в Алтайском крае, Красноярском крае, Республике Тыва и Магаданской области).
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В случае, если лицо совершило такие противоправные действия, используя свое служебное положение или совершило их с публичной демонстрацией в интернете, наказание может включать в себя лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.
Важным аспектом при рассмотрении каждого конкретного случая является размер причиненного экологического вреда и наличие умысла. Юрист отмечает, что случайное срезание краснокнижных грибов не приведет к уголовному преследованию, если нет предварительных действий, которые свидетельствовали бы о умысле совершения преступления, таких как размещение объявления в социальных сетях о намерении собирать редкие виды.
Правительство устанавливает список запрещенных к сбору грибов и растений. В августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него рядовку мацукатэ, женьшень настоящий и родиолу розовую (за исключением определенных популяций в Алтайском крае, Красноярском крае, Республике Тыва и Магаданской области).
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Артем Кузьмин