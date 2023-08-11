Станция «Луна-25» вышла на траекторию полета к Луне

Фото: iStock/Allexxandar
Автоматическая станция «Луна-25» успешно отделилась от разгонного блока «Фрегат» и теперь следует к Луне, как сообщили в «Роскосмосе».
После запуска ракеты «Союз 2.1б» с космодрома Восточный в 2:11 мск, через 9 минут «Фрегат» с «Луной-25» осуществил отделение от третьей ступени ракеты, выведя аппарат на околоземную орбиту.
«Луна-25» планируется совершить посадку в районе Южного полюса Луны, где рельеф местности считается сложным. Предыдущие лунные станции совершали посадку в экваториальной зоне. Основная задача новой станции — исследование лунного грунта в поисках льда.
Стоит отметить, что «Луна-25» является первой российской лунной станцией нового поколения. Последний аппарат СССР, отправленный на Луну, был «Луна-24», запущенная в 1976 году.
Читайте также:
С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией «Луна-25»
Разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту
«Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
«Луна-25» планируется совершить посадку в районе Южного полюса Луны, где рельеф местности считается сложным. Предыдущие лунные станции совершали посадку в экваториальной зоне. Основная задача новой станции — исследование лунного грунта в поисках льда.
Читайте также:
С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией «Луна-25»
Разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту
«Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Артем Кузьмин