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Станция «Луна-25» вышла на траекторию полета к Луне

«Роскосмос»: станция «Луна-25» вышла на траекторию полета к Луне
11 августа 2023, 03:52

Фото: iStock/Allexxandar

Автоматическая станция «Луна-25» успешно отделилась от разгонного блока «Фрегат» и теперь следует к Луне, как сообщили в «Роскосмосе».
После запуска ракеты «Союз 2.1б» с космодрома Восточный в 2:11 мск, через 9 минут «Фрегат» с «Луной-25» осуществил отделение от третьей ступени ракеты, выведя аппарат на околоземную орбиту.

«Луна-25» планируется совершить посадку в районе Южного полюса Луны, где рельеф местности считается сложным. Предыдущие лунные станции совершали посадку в экваториальной зоне. Основная задача новой станции — исследование лунного грунта в поисках льда.


Стоит отметить, что «Луна-25» является первой российской лунной станцией нового поколения. Последний аппарат СССР, отправленный на Луну, был «Луна-24», запущенная в 1976 году.

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#луна
#исследование
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#ракета
#аппарат
#станции
#ракеты
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«Роскосмос» назвал задачи миссии «Луна-25» мирными
Глава «Роскосмоса» Борисов заявил, что задачи миссии «Луна-25» являются мирными
11 августа 2023, 03:59

Фото: iStock/mikiell

Цель российской миссии к Луне носит исключительно мирный характер, подтвердил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.
Борисов уточнил цели, стоящие перед автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Он подчеркнул, что миссия нацелена на мирные исследования.

Аппарат планируется посадить в районе южного полюса Луны, где, возможно, находятся запасы водяного льда. Главной целью этого проекта является тестирование технологий безопасной посадки на поверхности спутника Земли.

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#станция
#луна
#тестирование
#ракета
#аппарат
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Разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту
Разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту
11 августа 2023, 03:05

Фото: iStock/3DSculptor

Блок «Фрегат» с лунной станцией «Луна-25» успешно отсоединился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б», запущенной с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.
«Произошло успешное отделение головного устройства. Оно теперь находится на базовой орбите», — отметил спикер с наблюдательного поста.
Запуск ракеты был выполнен в 02.11 по московскому времени. Теперь блоку «Фрегат» предстоит активировать свой двигатель дважды. Ожидается, что через 1 час 10 минут он направит станцию к Луне.

«Луна-25» планируется стать первой станцией, выполнющей мягкую посадку у сложного рельефа Южного полюса Луны. Прошлые миссии целились в экваториальные районы. Основной задачей станции будет изучение лунного грунта в поисках льда.

Это будет первая лунная миссия для современной России. Последнее советское устройство, отправленное к Луне, было «Луна-24» в 1976 году.

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Евдокимов день: что нельзя, а что можно делать в этот день
Что нужно сделать в Евдокимов день
11 августа 2023, 00:05

Фото: IStock/Popescu Marius

Имеющей многовековую историю, Россия богата на разнообразные праздники, каждый из которых несёт в себе свою уникальную традицию и символику. Один из таких особенных дней – Евдокимов День, который сопровождается народными обычаями, приметами и внутренним значением.

Евдокимов День: история и значение

Евдокимов День празднуется в России 13 августа. В этот день верующие чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке в Малой Азии. Евдокимов День отмечается в память о его богоугодной жизни и служении, а также как знак благосклонности к земледельцам и плодородию земли.

Согласно преданию, свою жизнь он вёл праведно и за это заслужил милость Божью. В качестве милования он был призван на небеса в возрасте 33 лет. Согласно легенде, после смерти праведника в его гробу начали происходить чудеса: скорбящий обрел утешение, а больной — исцеление.

Традиции и народные обычаи:

В этот день православные христиане посещают храмы. Молитвы произносятся также за благополучие семьи, здоровье и благосостояние.

13 августа, в день заговенья, ещё можно есть мясо, яйца и молочные продукты, но их количество рекомендуется уменьшить. Подготовиться к посту важно также духовно: посетить богослужение в церкви и молиться дома.
В традиционном понимании Евдокимов День связан с началом сева, поэтому праздничный обед может включать блюда из семян и хлебных изделий.
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Приметы и суеверия на Евдокимов день:

Лучше быть готовым оказать помощь, особенно своим близким родственникам, так как это может привести к заметной удаче.

В отношениях с родственниками и близкими людьми следует избегать скандалов, лицемерия и лжи, чтобы не привлечь долгосрочных проблем внутри семьи.

Не стоит хвастаться своими успехами, показывать свою красоту, силу, богатство. В соответствии с народными верованиями, завистники могут сглазить человека, если позавидуют, и тогда удача может покинуть, а начнутся неприятности.

Поднимая на улице деньги и вещи, особенно на перекрёстках, следует проявлять осторожность. Эти предметы могут быть специально подброшены ведьмами и колдунами с негативными намерениями, чтобы нашедший их перенял на себя болезнь или негативное воздействие.

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#история
#традиции
#храмы
#церковь
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Какой сегодня праздник: праздники, легенды и традиции 11 августа
Какие праздники отмечаются в России и мире 11 августа
11 августа 2023, 00:00

Фото: IStock/Gam198

Сразу несколько праздников отмечается во всём мире 11 августа. В этот день православные и католики отмечают день покровителей. А те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отмечают День полёта на воздушном шарике и День сына и дочери. Подробнее о праздниках 11 августа — в материале «Радио 1».

Рождество святителя Николая Чудотворца

В жизни русских православных христиан личность святого Николая занимает особое место. Он известен как святой и чудотворец Божий. Каждый год 11 августа празднуется его Рождество. Но даже для учёных праздник Рождества святителя Николая Чудотворца – самый загадочный из всех церковных памятей, связанных с именем святого. Не известно точно, когда и где впервые был установлен этот праздник. 

Святитель Николай родился в городе Патаре (ныне в Турции) в конце III века. Своей жизнью он стал примером беззаветной доброты и служения ближним. Чудеса, связанные с его именем, переполняли жизнь миллионов людей и продолжают вдохновлять верующих по всему миру.

День полёта на воздушном шарике

Это праздник, посвящённый удивительному и захватывающему опыту поднятия в небо на воздушном шаре. Этот день отмечается в разных частях мира и собирает любителей приключений и впечатлений. В этот день проводятся воздушные шоу и фестивали, где пилоты на воздушных шарах демонстрируют своё мастерство, создавая неповторимое зрелище для гостей.

Калинов день

Первоначальное название праздника, который отмечается в этот день, связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в конце III века. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.
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День сына и дочери

Национальный день сына и дочери 11 августа собирает родителей и их детей вместе. Семьи проводят время вместе и стараются наполнить его радостными и счастливыми моментами.

День телевидения, телефона и телеграфа (День святой Клары)

Согласно легенде, в конце жизни её здоровье сильно пошатнулось, и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако изображение мессы волшебным образом отражалось на стене её кельи. Именно за способность видеть и слышать события на расстоянии Католическая Церковь в 1958 году утвердила монахиню «покровительницей телевидения, телефона и телеграфа».

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#церковь
#праздник
#семьи
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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек
Минздрав: При ЧП в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
10 августа 2023, 21:53

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек, 15 из них находятся на стационарном лечении. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
В ведомстве также уточнили, что состояние трех человек оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший эвакуирован в центр Бурденко.  

О происшествии стало известно вчера утром. Взрыв прогремел на производстве в здании с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В результате происшествия пострадали 60 человек. Одна женщина получила ранения несовместимые с жизнью и скончалась в больнице.  

В настоящее время, продолжается расследование уголовного дела. Устанавливаются лица, виновные в ЧП. 

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#происшествия
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Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу
10 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/SeventyFour

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.
По информации театра, отпевать артистку будет в храме Христа Спасителя.

Напомним, 9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. 

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. С 1948 года работала в труппе Театра Сатиры. 

Ранее ушла из жизни Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. 

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#театр
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В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах
10 августа 2023, 21:39

Фото: istockphoto/michal-rojek

В Санкт-Петербурге могут ввести новые ограничения для пользователей электросамокатов. Изменения предложил внести заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
«Фонтанка» пишет, что на электросамокатах полностью запретят ездить в Петергофе, парке Дубки в Сестрорецке и по Канонерскому тоннелю. Предлагается в том числе ввести запрет на езду в 8 локациях, включая парк «Остров Фортов» и сквер Инчхон. Также ограничат скорость: до 15 км/час на 93 участках улиц и до 10 км/час на 6 участках.
 
На 25 улицах Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты от сервисов кикшеринга, в число таких мест попадут территории у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам в Кронштадте.
 
С новыми правилами можно будет ознакомиться в информационных системах кикшерингов до 15 августа.

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#санкт-петербург
#электросамокат
#скорость
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Во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам
10 августа 2023, 21:15

Фото: iStock/sandsun

На Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Об этом сообщили в украинском телеграм-канале «Деколонизация. Украина».
Сообщается, что памятники демонтированы в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.

Напомним, ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец. Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.

Также на Украине продолжается снос памятников времен СССР. В селе Подорожное Львовской области снесли еще один памятник времен СССР. Заместитель руководителя Львовской областной Андрей Годик рассказывал, что за последние полгода в регионе было демонтировано около 100 памятников советских времен.

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#памятники
#мать
#ссср
#министр
#снос
#украина
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Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя
Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
10 августа 2023, 21:04

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Верховный суд ДНР признал боевика батальона «Азов»* виновным в убийстве мужчины, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил подсудимого к 25 годам лишения свободы.
Согласно материалам дела, вышестоящий командир отдал распоряжение убить мирного жителя, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь.  

Мужчина был расстрелян из пулемета возле своего дома. В Следственном Комитете России пояснили, что поводом для убийства стали пророссийские взгляды мужчины. Боец «Азова»* признал вину и раскаялся.  

Суд приговорил украинского националиста к 25 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строго режима. Кроме того, ему присуждено выплатить моральную компенсацию семье убитого в размере 20 миллионов рублей. 

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* признан в РФ террористическим и запрещен. 
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