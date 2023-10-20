Станцию МЦД «Ильинская» и аэропорт Жуковский свяжет автобусный маршрут

Фото: Минтранс МО
Автобусный маршрут №19к продлят от станции МЦД «Ильинская» до аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Как отметили в министерстве, оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». На маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья.
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Лора Луганская