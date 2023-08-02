Старовойт заявил, что отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие

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Старовойт подчеркнул, что в случае возникновения необходимости, дружинники будут помогать подразделениям ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо на фоне атак украинских боевиков.
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