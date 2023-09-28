Старшее поколение Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс

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В 2023 году конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности будет проходить по 6 номинациям:
— «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
— «Мои интернет-достижения»;
— «Интернет-предприниматель»;
— «Моя общественная интернет-инициатива»;
— «Я – интернет-звезда»;
— «Спасибо моему учителю».
Для участия в конкурсе нужно написать свою историю по теме одной из номинаций и подать заявку на участие по ссылке. Приём заявок продлится до 23 октября.
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