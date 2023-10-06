Старшеклассников пригласили в ОЭЗ «Дубна» определиться с выбором профессии

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Старшеклассников наукограда пригласили в Конгресс-центр особой экономической зоны «Дубна», чтобы рассказать о программе «Моя будущая профессия». Она реализуется на площадке ОЭЗ при поддержке Фонда президентских грантов, сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«Кадры для предприятий и организаций наукограда, в том числе для компаний-резидентов особой экономической зоны, нужно готовить, начиная со школьной скамьи. Главная цель – чтобы наши ребята после учёбы в вузах и колледжах возвращались в родной город, жили и работали в Дубне, становились успешными в выбранной профессии», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале.Образовательная программа включает лекции о науке, экологии, развитии предпринимательства и социальной сферы. Наставники помогают школьникам воплотить их идеи в перспективные проекты.
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