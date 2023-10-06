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Старшеклассников пригласили в ОЭЗ «Дубна» определиться с выбором профессии

06 октября 2023, 20:06
Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Старшеклассников наукограда пригласили в Конгресс-центр особой экономической зоны «Дубна», чтобы рассказать о программе «Моя будущая профессия». Она реализуется на площадке ОЭЗ при поддержке Фонда президентских грантов, сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Кадры для предприятий и организаций наукограда, в том числе для компаний-резидентов особой экономической зоны, нужно готовить, начиная со школьной скамьи. Главная цель – чтобы наши ребята после учёбы в вузах и колледжах возвращались в родной город, жили и работали в Дубне, становились успешными в выбранной профессии», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале.
Образовательная программа включает лекции о науке, экологии, развитии предпринимательства и социальной сферы. Наставники помогают школьникам воплотить их идеи в перспективные проекты.

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#профессия
#подмосковье
#московская область
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Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в страну для граждан Украины
06 октября 2023, 20:07

Фото: iStock/Sner

Правительство России утвердило особый порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины из третьих стран, об этом сообщается в документе, который оказался в распоряжении «РИА Новости».
«С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях», - отмечается в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

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#граница
#россия
#украина
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Дети из образовательного кластера в Долгопрудном представили Воробьёву свои проекты
06 октября 2023, 19:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учащиеся естественно-научного образовательного кластера в Долгопрудном представили губернатору Московской области Андрею Воробьёву свои проекты. Глава региона открыл в Физтех-лицее самый большой в России детский технопарк.
Так, ученик 10 класса Арсений Маметьев продемонстрировал роботов-футболистов.
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«Этим проектом я занимаюсь с восьмого класса, с тех пор как приехал сюда из Ростова-на-Дону. Тут и радиоуправляемый робот, и автономные, они играют в футбол. После окончания лицея планирую поступать в Физтех. Мне нравится программирование и инженерия», – рассказал Арсений. 
Один из партнёров Физтех-лицея – компания Geoscan, которая оборудовала крупную лабораторию в технопарке.
«Там будет практически полностью представлен линейный ряд наших беспилотных воздушных судов. Ребята, проходя обучение, узнают, что такое программирование, конструкционные решения в области беспилотной авиации, смогут освоить настоящий полёт аппаратов в различных условиях. Мы в основном делаем промышленную технику, предназначенную для аэрофотосъемочных работ, магниторазведки, для широкого спектра промышленности. А на рынке дронов для обучения являемся одними из лидеров», – рассказал сотрудник группы компаний Geoscan, оператор БПЛА Владислав Володин.
Физтех-лицей был создан в 2014 году, его учредители – Московская область и МФТИ. Это школа нового типа для одаренных детей в области физико-математических наук и инженерной деятельности. Там создана среда, максимально раскрывающая творческий потенциал каждого ученика. Лицей работает в лучших традициях знаменитой системы МФТИ: в нём сочетаются высокий уровень академического образования, олимпиадная подготовка и научные исследования.
 
Сейчас в лицее обучается около 1100 детей со второго по 11 классы из 45 регионов России. Основные профили – физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический, инженерный, социально-экономический и лингвистический. С восьмого класса начинается предпрофильное обучение, а в 10-11 ребята уже обучаются по выбранным направлениям.
 
6 октября губернатор открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский технопарк. Он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона. Начальная школа на 425 детей была открыта в сентябре 2022 года, а кампус на 200 мест - в сентябре 2023-го. 

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#образование
#физтех
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#долгопрудный
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
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Британец 15 лет не пользуется деньгами
06 октября 2023, 19:10

Фото: iStock/Lazy_Bear

Мужчина из Англии рассказал, что уже 15 лет живёт без денег.
Oddity Central пишет, что мужчина старается избегать современных технологий. Марк Бойл отказался от денег в 2008 году. У него была хорошая должность на работе и высокий оклад. Но мужчина решил изменить свою жизнь после философской беседы с другом. Они пришли ко мнению, что именно деньги-источник всех бед. Марк продал дом, переехал в старый фургон.
 
«Я обнаружил, что настоящая безопасность — это дружба, а не деньги», — сказал британец.
Бойл понимает, что жить так, как он, сложно, но надеется, что его поступок заставит людей задуматься о настоящих ценностях.

Ранее американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду. Каждый поход в душ для 25-летней американки становится испытанием.

25-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии страдает редкой формой аллергии, которая известна как аквагенная крапивница. При любом контакте с водой кожу покрывают волдыри и рубцы. Девушка узнала о диагнозе в 8 лет. Болезнь продолжает прогрессировать.

«Я выходила из душа с огромными рубцами на коже, а после душа у меня кровоточила кожа головы», — вспоминает Тесса.
В школьные годы дети воспринимали её диагноз как шутку и зачастую специально обливали водой. Во время пандемии COVID-19 девушке пришлось бросить учебу: иммунная система ослабла так сильно, что у началось обезвоживание организма.

Сейчас лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз редкий. Известно на данный момент о 250 зарегистрированных случаях по всему миру.

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Воробьёв открыл в Физтех-лицее крупнейший в России детский технопарк
06 октября 2023, 19:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский технопарк. Наряду с начальной школой на 425 мест и кампусом для проживания он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона.
«Сегодня мы имеем возможность поздравить наших любимых, дорогих преподавателей, передовиков, новаторов, наставников, объединяющих талантливых ребят, которые хотят добиться успеха в жизни и сделать много добрых дел. Спасибо нашему президенту, поддержавшему этот смелый проект, строителям, сумевшим запустить его раньше срока. Это всё для вас, одаренных ребят, которые хорошо учатся, прославляют нашу страну уже в юном возрасте на олимпиадах и различных соревнованиях», – сказал Воробьёв на церемонии открытия.
Он подчеркнул, что технологии в современном мире имеют определяющее значение. 
 
В технопарке расположено 58 лабораторий по шести направлениям – «биохимтех», «цифратех», «мехтех», «квантех», «техпред» и «креативтех». Там ежегодно смогут заниматься около 10 тыс ребят со всей страны. В технопарке обустроены экспериментальная агрозона, полигон для испытания беспилотников, инженерные и творческие мастерские, планетарий, театральная студия, студии звуко- и видеозаписи, музей техники и научных достижений, оранжерея, актовые залы, столовая и медпункт.
«Хочу поздравить всех педагогов – творческих, креативных, настойчивых, вселяющих веру в каждого ребёнка. Вы молодцы! Мы искренне благодарны членам попечительского совета, его председателю Андрею Юрьевичу Воробьёву, потому что такое чудо, как здесь, – единственное сегодня в России», – заявила директор Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Марина Машкова.
Учащиеся будут работать в технопарке над краткосрочными проектами, а также использовать его инфраструктуру для собственных разработок, создания стартапов, получения авторских свидетельств и патентов. 
«При поддержке Московской области и правительства России на базе Физтех-лицея мы сделали самый большой технопарк в стране. Здесь более 50 лабораторий, созданных с различными инженерно-техническими компаниями. Ребята смогут применять свои идеи и стать соавторами многих работ компаний. У нас подписано соглашение с более 60 организациями-лидерами российского технологического и IT-сектора», – рассказал директор технопарка Андрей Богданов
В Долгопрудном также прошел Попечительский совет АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы и Всероссийского естественно-научного школьного кластера. В нём приняли участие Андрей Воробьёв, руководители компаний, негосударственных институтов, образовательных центров, фондов и ректоры вузов.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#технопарк
#долгопрудный
#физтех
#лицей
#московская область
#подмосковье
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В Екатеринбурге простились с погибшим из-за предателя Кузьминова штурманом
06 октября 2023, 18:58

Фото: iStock/dragana991

В Екатеринбурге прошла церемонию прощания с 34-летним Хушбахтом Турсуновым, который отказался перейти на сторону ВСУ при угоне Максимом Кузьминовым самолета Ми-8, сообщает E1.RU.
Напомним, 9 августа 2023 года капитан ВКС России Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8, чтобы передать его в руки ВСУ. Операция «Синица» разрабатывалась украинской стороной около полугода и привела не только к потере вертолета, но и двух сослуживцев Кузьминова, которые не согласились перейти на вражескую сторону.

Украинские боевики убили бортмеханика Никиту Кирьянова, а также уроженца Екатеринбурга, штурмана Хушбахта Турсунова.

Церемонию прощания с российским героем посетили вдова Турсунова, его маленький сын, родственники и сослуживцы.

Погибшего летчика похоронили со всеми воинскими почестями, а после прощания тело погибшего увезут в Таджикистан, чтобы похоронить по традициям его семьи. 

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#екатеринбург
#прощание
#лётчик
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Из-за изменения климата миллионы детей стали беженцами
06 октября 2023, 18:53

Фото: iStock/kieferpix

По данным ООН, ураганы и наводнения вынудили детей покидать свои дома более 43 млн раз.
В новом докладе на сайте Детского фонда ООН (UNICEF) сказано, что в период с 2016 по 2021 год наводнения, пожары, штормы стали причиной 134 млн случаев переселения людей. 43 млн приходится на детей.
 
В ближайшие 30 лет показатель увеличится ещё в 3 раза — до 113 млн ситуаций, в которых детям придётся покинуть дома из-за стихийных бедствий.
 
«Реальность такова, что в будущем пострадает гораздо больше детей, поскольку последствия изменений климата продолжают усиливаться», —сообщила специалист по миграции UNICEF Лора Хили.
19 млн случаев дети были вынуждены переехать из-за наводнений в Индии и Китае, а лесные пожары в США и Канаде коснулись  810 тысяч детей и подростков.
 
Дети более уязвимы перед климатическими бедствиями, так как они зависят от взрослых. Это подвергает детей риску эксплуатации.

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#климат
#дети
#оон
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Милонов усомнился в возможности уравнивания шаманизма с православием
06 октября 2023, 18:42

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказал непонимание и скепсис по поводу возможности признания шаманизма равноценной религией с основными в России.
«При всём моем уважении к уважаемому Адыг-Ээрену и всем шаманам в целом, я не совсем понимаю, как шаманизм можно выделить в отдельную религию и сравнить, например, с Русской православной церковью или католической общиной», – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

При этом, он подчеркнул, что с уважением относится ко всем тем, кто придерживается принципов и ценностей шаманизма.

Кроме этого, парламентарий пригласил Верховного шамана России Кара-оолу Допчун-оола в Госдуму или «в окопы под Горловкой для теологической дискуссии».

Верховный шаман России, глава организации «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол заявил о необходимости признать и уравнять шаманизм в России с другими религиями для преодоления религиозного разделения многонационального народа.

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#религия
#культура
#россия
#общество
#госдума
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Эксперт в сфере миграции Коженов: Законы РФ в отношении мигрантов работают чётко
06 октября 2023, 18:27

Фото: istockphoto.com/Anze Furlan / psgtproductions

Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов высказал мнение о том, что в России законодательство в отношении мигрантов работает чётко и даже жёстко.
«Мигрантов у нас действительно много – от 7 до 8 млн примерно. Тех, кто нарушает закон РФ сразу отправляют домой. Ежегодно вводится порядка 150 тыс. запретов для иностранных граждан, которые что-то нарушили», — приводит Общественная Служба Новостей слова Коженова.

При этом, по его мнению, в большинстве случаев закон работает с мигрантами чересчур жёстко, запрещая въезд в Россию иностранным гражданам. Он отметил, что в данном случае речь идёт именно о тех, у кого были проблемы с документами и регистрацией, в частности.

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#закон
#государство
#рф
#мигранты
#общество
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Ежи в лесах Подмосковья в ближайшее время впадут в зимнюю спячку
06 октября 2023, 18:26

Фото: Комлесхоз МО

Ежи в подмосковных лесах заканчивают подготовку к зиме, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Для долгого зимнего сна зверьки подыскивают глубокие норы, предпочитая, чтобы они располагались под корнями деревьев и старыми пнями, засыпанными листвой и хвоей.
«Ежи утепляют зимние лёжки мхом и сухими листьями. В каждом таком домике зимует один ёжик. Перед уходом в спячку ежи активно питаются белковой пищей, набирая запасы жира под кожей и во внутренних органах. Запасти насекомых, улиток и червей на зиму невозможно, а жир послужит энергетическим запасом на время зимнего сна», – рассказали в подмосковном Комлесхозе. 
С наступлением первых заморозков, когда питание становится скудным, ежи закрывают вход в гнездо изнутри и засыпают, свернувшись клубком. В зимнюю спячку они впадают до апреля. Проспать зверёк может 240 дней. Изредка ежи могут просыпаться и даже выходить наружу, но окончательное пробуждение наступает весной.
 
В ведомстве жителей и гостей Подмосковья попросили не забирать домой найденных в осеннем лесу ежей, иначе они не успеют приготовиться к зиме. Также нельзя разрушать гнёзда этих животных. Если ёж не успеет построить новое гнездо, он погибнет.
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