Стартовал 2 сезон тревел-шоу «Национальность.ru»

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Ведущими проекта станут известные блогеры, которые многим знакомы по первому сезону шоу. К Кате Мускатиной и Ивану Чуйкову, во втором сезоне присоединится новая ведущая – Натали Неведрова. Отмечается, что идея создания возникла из-за того, что большинство россиян затрудняются назвать более 10 национальностей, которые проживают на территории РФ, а их более 190. В увлекательной форме зрителям расскажут о многонациональной культуре, ремесле, фактах о народах и сравнят между собой их обычаи.
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