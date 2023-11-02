Стартовал конкурс на создание официальной песни волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи-2024

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Открыт прием заявок на участие в создании официальной песни волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году. Любой желающий гражданин России старше 14 лет сможет поучаствовать в конкурсе.
Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать на сайте https://fest2024.com/. Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи-2024 пройдет с 1 по 7 марта на территории «Сириуса».
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Екатерина Коршунова