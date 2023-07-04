Стартовал новый этап благоустройства Химкинского лесопарка

Фото: администрация г. о. Химки
В Химках приступили к очередному этапу благоустройства местного лесопарка – реконструкции дорожек и расчистке валежника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Концепцию благоустройства мы разработали вместе с химчанами. Главная просьба – провести работы бережно, сохранив экосистему лесопарка. Для этого мы используем только экологичные материалы – брус из хвойных пород деревьев. Высадим ели, сосны, дубы и берёзы. Сухостой и валежник превратим в щепу и оставим в лесопарке как удобрение», – поделился планами глава городского округа Дмитрий Волошин.Благоустройство в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» проводят в два этапа. До конца года планируется оборудовать пешеходные дорожки, установить освещение тропиночной сети из 253 светоточек, открыть велодорожки и лыжероллерную трассу. Также этим летом планируется установить лавочки, навесы, урны, подключить освещение и видеонаблюдение по программе «Безопасный регион».
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Лора Луганская