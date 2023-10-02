Стартовал отбор на Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

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Участниками могут стать граждане РФ и других стран в возрасте от 18 лет, которые соответствуют критериям и прошли конкурсный отбор:
– прямые потомки граждан, участвовавших в освобождении Ленинграда от фашистской блокады или являлись жителями блокадного Ленинграда;
– волонтёры (сфера сохранения исторической памяти)
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ.РФ, затем подать заявку в разделе «Мероприятия» и после выполнить конкурсное задание.
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