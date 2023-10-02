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Стартовал отбор на Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

02 октября 2023, 12:18
Фото: iStock/goodmoments

Фото: iStock/goodmoments

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» открыло отбор участников Международного слёта потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград».

Слёт состоится с 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Участниками могут стать граждане РФ и других стран в возрасте от 18 лет, которые соответствуют критериям и прошли конкурсный отбор:

– прямые потомки граждан, участвовавших в освобождении Ленинграда от фашистской блокады или являлись жителями блокадного Ленинграда;
– волонтёры (сфера сохранения исторической памяти)

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ.РФ, затем подать заявку в разделе «Мероприятия» и после выполнить конкурсное задание.

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#конкурс
#ленинградская область
#санкт-петербург
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В России стартовали экологические конкурсы с ценными призами
02 октября 2023, 12:39

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит разнообразные экологические конкурсы для всех желающих с призами.
Приглашаются люди для участия в конкурсе организаторов волонтерских посадок. В нем могут принять участие все россияне, достигшие совершеннолетия. Самые активные участники получат денежные призы. Конкурс проходит до 30 октября. Подробности можно узнать по ссылке.

Также уже в 12 российских городах прошли городские экологические праздники «Зеленая система». В рамках такого праздника проходят буккроссинги, фримаркеты, пункты раздельного сбора отходов, квесты, конкурсы и другие активности. Присоединиться к мероприятию можно до 1 ноября. Организовать праздник может каждый желающий, а самые активные могут получить до 40 тысяч рублей. Подробности по ссылке.
 
Кроме того, стартовал всероссийский конкурс волонтерских уборок «Зов природы». Он продлится до 18 ноября. Участники должны организовать уборку территорий с раздельным сбором отходов и могут получить призы. По правилам конкурса, нужно собрать отходы раздельно и отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры для вторсырья. Победители получат благотворительный календарь, набор натуральной косметики и многоразовых бахил, экологичные джутовые мочалки. Подробные условия участия в конкурсе можно узнать здесь.

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#конкурс
#праздник
#акция
#праздники
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Андрей Воробьёв назвал Донецкую Республику приоритетным партнёром
02 октября 2023, 12:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал Донецкую Народную Республику приоритетным партнёром для регионального правительства.
«Донецкая Народная Республика также является для нас приоритетным партнером в части отдыха детей, решения проблем, связанных с бытом: тепло, вода, школы, мосты, дороги», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв отметил, что все эти вопросы имеют принципиально важное значение.

В свою очередь, Московская область активно помогает новым регионам восстановить разрушенные объекты инфраструктуры, чтобы местные жители как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#правительство
#совещание
#вкс
#днр
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В Раменском открыли обновлённую территорию сквера у ДК им. Воровского
02 октября 2023, 12:31

Фото: Минблаго МО

Территория сквера у Дома культуры имени Воровского в Раменском открылась для жителей после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Московской области.
«Это 12-й сквер, благоустроенный в этом году по программе обустройства зон отдыха в шаговой доступности. Всего в планах на текущий год - 16 подобных территорий. Оставшиеся четыре будут открыты до конца осени», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин
 
Вдоль сквера сформировали пешеходную аллею с центральной зелёной зоной, создали современную световую среду, установили камеры видеонаблюдения. Посажены деревья и изгородь из кустарника. Организовано две автомобильные парковки.
 
В сквере установили скамьи для отдыха, а в ближайшее время там появятся садовые диваны, урны, интерактивные стенды, городские качели, навесы со скамьями. 

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#благоустройство
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#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв поручил включить отопление в образовательных учреждениях
02 октября 2023, 12:15

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что очень важно не допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам будет отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.
«Предлагаю рассмотреть и принять решение о запуске тепла там, где это необходимо в первую очередь», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#губернатор
#рф
#андрей воробьёв
#вкс
#совещание
#правительство
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Жителей Подмосковья приглашают на спектакль «Два клена»
02 октября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во дворце культуры «Октябрь» в городском округе Подольск 3 октября пройдет спектакль «Два клена».

Постановку представит театральный коллектив «Свеча», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца и рассказывает о материнской любви и дружбе. Зрителям расскажут историю о девушке, которой необходимо спасти своих братьев от Бабы-Яги.

Вход возможен по приобретённым билетам, которые можно купить во дворце культуры.

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#подмосковье
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#спектакль
#выходные
#служба
#подольск
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Представитель Подмосковья стал призёром окружного хакатона по искусственному интеллекту
02 октября 2023, 11:41

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Денис Ткаченко из Московской области стал призёром пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», в Сибирском федеральном округе. Победителей наградили в Новосибирске, сообщили организаторы конкурса.
По итогам конкурсных испытаний Ткаченко из команды «MLечный путь» занял второе место в кейсе «Создай HR-бота». 
«Участие в хакатоне – отличная возможность поработать с увлечёнными и талантливыми людьми, с которыми можно создавать новые проекты. Мы замечательно провели время с друзьями, получили массу впечатлений и смогли успешно реализовать задачу от кейсодержателя. Благодарим организаторов проекта за возможность участия и поддержку», – сказал Ткаченко.
По итогам соревнований 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. Участники проанализировали финансовое поведение, нагрузку на систему обработки багажа в аэропорту, создали HR-бота, классифицировали снимки с фотоловушек и придумали автогенерацию текстовых описаний к видео.
 
﻿Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» по итогам хакатонов получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере. 
 
В этом году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный. 
 
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#ии
#искусственный интеллект
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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День учителя 2023: какого числа в России, история праздника
02 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Kuzmichstudio

В России отметят профессиональный праздник работники сферы образования. Редакция «Радио 1» расскажет, когда День учителя в этом году, как зародилось торжество и что подарить педагогам.

День учителя 2023 в России


Этот праздник отмечают не только преподаватели, но и ученики. День учителя празднуется ежегодно 5 октября и проводится торжество не только в России, но и во многих странах мира.


День учителя: история праздника


Впервые праздник отметили в Советском Союзе 29 сентября 1965 года. В 1966 году была принята Рекомендация «О положении учителей» ЮНЕСКО. В этом интернациональном документе закреплены права учителей, их условия труда и обязанности. Поскольку документ был принят пятого октября, датой учреждения праздника считается именно этот день. Праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание к важности профессии учителя, а также оценить вклад педагогов в обучение детей. В этот день торжество отмечают в более 100 странах мира.

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Традиции праздника День учителя


В День учителя принято получать поздравления от самих учеников. Дети оформляют стенгазеты, украшают класс, читают стихотворения, посвященные преподавателям. Во многих учебных заведениях в этот день уроки проводят старшеклассники. Они пробуют себя в сложной и важной профессии преподавателя, а ученики младших классов с удовольствием знакомятся с новым видом деятельности, обучаясь у других учеников. В этот праздник также проводятся мероприятия, посвященные награждению педагогов за высокую профессиональную деятельность.

День учителя: что подарить          

       


                                                                                                                Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Ученики и их родители в этот день выражают слова благодарности учителям за их непростую и важную работу. Принято дарить преподавателям цветы, оформлять стенгазеты, готовить сценки, читать стихотворения, исполнять тематические песни. Хорошим подарком для педагога станет видеоролик, в котором примут участие ученики. Можно запланировать совместный с классом поход в музей, театр, цирк или концерт.

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#старшеклассники
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Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья на октябрь
02 октября 2023, 11:35

Фото: istockphoto / rarrarorro

Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Стал известен график октябрьского приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области.




Опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июнь 2023 года.

Также, известны графики личного приёма граждан в общественных приёмных исполнительных органов Московской области в июне 2023 года. С датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
   
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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Гороскоп со 2 по 8 октября: Дева записывает идеи, а Овен разбирает гардероб
02 октября 2023, 11:33

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере на этой неделе лучше не спешить, а постепенно вникать в дела, проявив осторожность.
Астролог Анна Лебеденко рекомендует заниматься текущей работой и отказаться от нереалистичных проектов. 
 
В любви наступает благоприятное время для свиданий. Но важно планировать встречи заранее и не полагаться на случай. Надежность и предсказуемость поспособствует укреплению союза.
 
В вопросах здоровья важно следить за качеством воды, а также внимательно проверять сроки годности продуктов. Не рекомендуется перегружать себя интеллектуально.
 
Рекомендации для каждого знака зодиака: 
 
Овну следует пересмотреть свой гардероб и добавить в него модные вещи и аксессуары.
 
Телец будет предприимчив и смел. Он поможет деловым партнерам и коллегам. 
 
Близнецам нужно сохранять уверенность в себе, исключить ревность. Слова лучше тщательно продумывать. 
 
Рак почувствует себя любимым и счастливым.  В деловой сфере всю неделю следует избегать споров, чтобы не переутомиться.
 
У Льва будет хорошее настроение и оптимистичный настрой. Рекомендуется ходить в гости, в рестораны, посещать выставки, театры. 
 
Деве надо записывать свои идеи. Многие из них получится реализовать. 
 
Весов ждут долгожданные встречи, приятные знакомства. Можно ходить в гости и принимать их у себя.
 
Скорпион сможет уладить недоразумения в общении. Ему помогут дипломатия и такт.

Стрелец может рассчитывать на прибыль. Материального положение улучшиться. В любви нужно проявить свою симпатию, преподнести подарок или организовать свидание.
 
Козерогу требуется своевременный отдых. Не нужно тратить энергию на пустые встречи и ненужные разговоры. Окружите себя добрыми и отзывчивыми людьми.
 
Водолей сосредоточится на своей карьере. Серьёзность и ответственность по достоинству оценят руководство и коллеги.
 
Рыбам нужно тщательно планировать поездки, рассчитывать время и не опаздывать.  В общении лучше быть сдержанными.

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#астрология
#гороскоп
#знаки
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