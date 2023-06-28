Стартовал приём заявок на конкурс «Магистры русского языка — 2023»

Студентов магистратуры и аспирантуры приглашают поучаствовать в конкурсе по русскому языку

Конкурс «Магистры русского языка — 2023» является ежегодным состязанием магистрантов и аспирантов филологических специальностей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам конкурсных испытаний финалистам и победителям предоставят возможность прохождения практику на базе представительств Россотрудничества за рубежом.





Пресс-служба министерства образования Московской области сообщает, что победители конкурса прошлых лет получили богатый опыт работы в Аргентине, Армении, Египте и Танзании, а некоторые из них стали сотрудниками Агентства по делам СНГ. С 2018 года в конкурсе приняли участие около 600 студентов-филологов из более 70 российских университетов.

Принять участие в конкурсе могут студенты магистратуры и аспирантуры, являющиеся гражданами России и продолжающие в 2023-2024 учебном году обучение по филологическим и педагогическим специальностям.

Конкурсный отбор проходит в два этапа: оценка портфолио и оценка профессиональных компетенций.

Принять участие и узнать подробности можно на сайте.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Ранее сообщалось, что подмосковный портал госуслуг начал принимать заявления в колледжи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.