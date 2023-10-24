Стартовал прием заявок на международную экопремию от Росприроднадзора

Фото: пресс-центр премии
Открылся прием заявок на на IV Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» от Росприроднадзора. Об этом сообщил пресс-центр премии.
В премии могут принять участие желающие со всего мира независимо от возраст.
В рамках премии участники представляют свои творческие работы с сфере защиты природы и сохранения окружающей среды.
Стоит отметить, что обладатели дипломов призера или победителя Премии в номинациях «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Поколение будущего», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экорисунок» и «Экофокус» смогут получить баллы для поступление в НИУ «Высшая школа экономики» и РУДН.
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В рамках премии участники представляют свои творческие работы с сфере защиты природы и сохранения окружающей среды.
«Премия «Экология – дело каждого» дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области. Благодаря участию в конкурсе и нашим договоренностям с вузами, Самир Искаков получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Такой шанс может получить каждый, кто представит на нашу Премию лучший проект в защиту экологии», – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Стоит отметить, что обладатели дипломов призера или победителя Премии в номинациях «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Поколение будущего», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экорисунок» и «Экофокус» смогут получить баллы для поступление в НИУ «Высшая школа экономики» и РУДН.
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Мира Полтева