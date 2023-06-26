Стартовал прием заявок на участие в аукционе по продаже участка вблизи Barvikha Luxury Village

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Прием заявок на участие в аукционе по продаже участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) продлится до 14 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Участок расположен в Одинцовском округе, вблизи оздоровительного комплекса «Сосны», расстояние до Barvikha Luxury Village составляет около 17 км в сторону Москвы. Площадь участка 0,83 га.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Центр Содействия Строительству при Правительстве региона поступили проекты 29 новых коммерческих объектов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.