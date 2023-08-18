Стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе в акселератор «Спринт»

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Сообщается, что 7 сентября в 14:00 состоится вебинар «Как заполнить заявку и пройти все этапы отбора акселератора Спринт» для технологических компаний. На нем будут особенности заполнения заявки на участие в конкурсном отборе, а также даны необходимые рекомендации для увеличения шансов на победу.
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