Стартовал приём заявок на участие в Международном форуме «Женщина третьего тысячелетия»

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В Москве с 10 по 11 октября будет проходить 2-й Международный форум «Женщина третьего тысячелетия».
Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» является уникальной площадкой для объединения женщин-лидеров из всех регионов России и зарубежных дружественных стран.
Мероприятие проводится для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленными на обсуждение роли женщин в современном мире.
Участицами форума могут стать представительницы малого, среднего и крупного бизнеса в разных сферах, топ-менеджеры крупных компаний, представительницы культуры, блогеры, инфлюенсеры, телеведущие, радиоведущий, журналисты и другие.
Пройти регистрацию на Международный женский форум можно по ссылке. Там же можно узнать подробности мероприятия.
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Мероприятие проводится для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленными на обсуждение роли женщин в современном мире.
Пройти регистрацию на Международный женский форум можно по ссылке. Там же можно узнать подробности мероприятия.
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Алиса Сергиенко