Стартовала регистрация на проект «Эконаставники»

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Федеральное агентство по делам молодежи вместе с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» открывает регистрацию на проект «Эконаставники».
Основная цель проекта «Эконаставники» — это создание и развитие регулярно действующей системы наставничества над молодежными экологическими проектами и инициативами. Сообщается, что участники проекта будут проходить обучение и сертификацию в формате онлайн на платформе Фонда «Сколково» «Академия наставников».
Отмечается, что лучшие эконаставники будут участвовать в очном интенсиве, на котором они узнают все о создании, упаковке и реализации экологических инициатив, а также смогут разработать свой экопросветительский продукт с возможностью его дальнейшей реализации. Выпускники Проекта «Эконаставники» получат сертификат эконаставника, а также возможность поучаствовать в мероприятиях партнеров проекта.
Регистрация будет длиться до 21 сентября 2023 года на платформе проекта «Эконаставники»: econastavnik.eduregion.ru/
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Отмечается, что лучшие эконаставники будут участвовать в очном интенсиве, на котором они узнают все о создании, упаковке и реализации экологических инициатив, а также смогут разработать свой экопросветительский продукт с возможностью его дальнейшей реализации. Выпускники Проекта «Эконаставники» получат сертификат эконаставника, а также возможность поучаствовать в мероприятиях партнеров проекта.
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Екатерина Коршунова