Стартовала Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Стартовала Всероссийская акцию по сбору макулатуры «БумБатл», которая продлится до 15 ноября.
Ранее сообщалось, что волонтеры Подмосковья дали старт региональной экоакции по сбору макулатуры в Королеве. Мероприятие проходило в королевском молодежном центре «Космос».
Читайте также:
В Подмосковье стартовала региональная экоакция по сбору макулатуры
В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»
Открыт приём заявок на X Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект
Екатерина Коршунова