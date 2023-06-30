Стартовавшее в Луховицах благоустройство Аллеи Славы планируют завершить в сентябре

Фото: Минблаго МО
Мемориальную площадь разделят на три аллеи
В Луховицах приступили к благоустройству Аллеи Славы и прилегающей территории, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Завершить работы планируют в сентябре.
Мемориальная площадь будет разделена на три аллеи, посвящённые событиям Великой Отечественной Войны, локальным войнам и чернобыльской катастрофе, а также аллею Бессмертного полка. Кроме того, планируется создать зону экспозиции военной техники, площади для проведения мероприятий, прогулочную зону и зоны отдыха у воды.
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«Это место уже давно нуждалось в благоустройстве, а памятники – в реконструкции. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» уже этой осенью территория предстанет в новом виде. Согласно пожеланиям горожан здесь будут созданы благоприятные условия для отдыха», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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Лора Луганская