Стартует прием заявок на конкурс специалистов местного самоуправления

Фото: официальный сайт Совета муниципальных образований Московской области,
В конкурсе смогут принять участие муниципальные служащие, депутаты, руководители органов территориального общественного самоуправления Подмосковья, старосты сельских населенных пунктов, а также сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, не являющиеся муниципальными служащими. Они будут соревноваться в 9 номинациях:
- лучший специалист в сфере экономики и финансов;
- лучший специалист в социальной сфере;
- лучший депутат представительного органа муниципального образования;
- лучший руководитель органа территориального общественного самоуправления;
- лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства;
- лучший специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- лучший староста сельского населенного пункта.
Узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте.
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