Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Российский исполнитель Стас Пьеха в соцсетях сообщил о смерти бабушки по отцовской линии.
«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — подписал певец пост с детской фотографией, на которой запечатлены он и его младшая сестра вместе с бабушкой.
Причину смерти родственницы Пьеха уточнять не стал.
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