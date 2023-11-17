«Стекло разобьют»: В Коми отказались клеить Z-стикеры на автобусы

В Подмосковье с наступлением зимы начнут оборудовать горки, однако они требуют правильной подготовки и своевременной проверки перед началом сезона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сославшись на рекомендации Гостехнадзора.