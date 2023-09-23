Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в деревне Мокрое в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Стела «Населенный пункт воинской доблести» открылась в деревне Мокрое Можайского района Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в торжественной церемонии открытия стелы приняли участие представители Минобороны, власти, поисковики, ветераны Великой Отечественной войны. На праздничном мероприятии присутствовали родственники 6 бойцов Красной армии, чьи имена были установлены в процессе поисковых работ и чьи останки были перезахоронены на мемориале.
Сообщается, что на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более двух тысяч красноармейцев.
Напомним, ранее в Подольске в День Государственного флага России торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести».
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Сообщается, что на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более двух тысяч красноармейцев.
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Екатерина Коршунова