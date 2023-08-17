Стилист Лисовец призвал одеваться в секонд-хендах

Фото: IStock/VictorHuang
«В секонд-хенде можно очень неплохо нарядиться и выглядеть гораздо интереснее, чем многие люди, которые тратят огромные деньги. Нужно искать что-то необычное, непохожее, не нужно бояться вещей, которые уже были в стирке, потому что винтаж всегда приветствуется и стильно выглядит. Я сам люблю секонд-хенды и рекомендую всем. Отличные джинсы можно найти в секонде, какую-то кожаную куртку с интересным кроем, которую уже не производят, тоже можно найти в секонд-хенде», — отметил стилист.
«Когда в моду вошёл стиль 90-х, все самые модные люди покупали футболки в секонд-хендах. Потому что если такой крой и продавался в магазинах, то это стоило безумных денег у каких-нибудь супер-дизайнеров. А в секонд-хендах это можно было найти за копейки. Там одежда, которая не нужна обычным людям, потому что они носят то, что носят все», — заключил собеседник.Читайте также:
Дизайнер Керимова рассказала, как быстро собрать чемодан в поездку
Назван стиль, который станет главным трендом этого лета
Стилист Влад Лисовец рассказал, от каких трёх вещей нужно избавиться