Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот

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«Стипендия губернатора – одна из важных социальных программ Московской области. Она облегчает финансовое положение детей-сирот, помогает получить образование и развиваться, несмотря на сложности. В том числе её получили почти 1,5 тыс вновь поступивших студентов. Каждый студент ежемесячно получает 6 тыс рублей», – пояснила Болтаева.Подобную меру поддержки получают дети-сироты, которые учатся очно в колледже, техникуме или вузе, независимо от места нахождения учебного учреждения. Выплата назначается и выплачивается в проактивном режиме – никуда обращаться за ней не надо.
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