Стобалльники из Химок встретились с Андреем Воробьевым

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В этом году 15 выпускников из Химок показали высшие результаты на ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с одарёнными молодыми людьми из Подмосковья – стобалльниками ЕГЭ, из которых 15 выпускников из Химок, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Высший балл на государственном экзамене набрали: Данила Сеньчугов из Аэрокосмического лицея, Илиан Чалый из «Химкинского лицея», а также Альбина Шаипова из школы «Триумф», они посетили встречу с губернатором региона.
Встреча прошла в Одинцовском филиале МГИМО. Глава региона поздравил ребят с успехами и ответил на их вопросы.
В 2023 году выпускниками 9-х классов химкинских школ стали 2950 учеников, в 11 классы окончили 1395 школьников.
Золотыми медалистами стали 103 выпускника.
Выпускник из Долгопрудного набрал 300 баллов на ЕГЭ.
Вузы начислят дополнительные баллы к поступлению за участие в СВО.
ЕГЭ хотят отменить в качестве и выпускного экзамена в школах, и вступительного — в вузах.
Высший балл на государственном экзамене набрали: Данила Сеньчугов из Аэрокосмического лицея, Илиан Чалый из «Химкинского лицея», а также Альбина Шаипова из школы «Триумф», они посетили встречу с губернатором региона.
Встреча прошла в Одинцовском филиале МГИМО. Глава региона поздравил ребят с успехами и ответил на их вопросы.
«От встречи остались хорошие впечатления, было интересно услышать ответы губернатора на вопросы ребят и в целом поговорить о волнующих проблемах. К ЕГЭ я готовилась два года, с десятого класса. В школе была хорошая подготовка на уроках, а также я занималась с репетитором и слушала различные лекции и вебинары, ездила на подготовительные курсы МГУ. Литература очень сложный предмет в плане шкалы оценивания, и в целом там есть свои нюансы, поэтому сдать на максимальный балл трудно без основательной подготовки», — рассказала выпускница школы «Триумф» Альбина Шаипова.В дальнейших планах девушки — поступление в университет, она выбираем между МГУ, МГИМО и ВШЭ.
В 2023 году выпускниками 9-х классов химкинских школ стали 2950 учеников, в 11 классы окончили 1395 школьников.
Золотыми медалистами стали 103 выпускника.
«Подмосковье занимает второе место в России по качеству образования. Часто слышу, как наши ребята берут призовые места на соревнованиях, выигрывают олимпиады, участвуют в проектах. Мы уже получили первые результаты ЕГЭ – 547 стобалльников! Стало больше максимальных баллов по географии, литературе, химии и биологии. Благодарю наших педагогов. Вы, как наставники, помогаете ребятам становиться лидерами», — рассказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.Читайте также:
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ЕГЭ хотят отменить в качестве и выпускного экзамена в школах, и вступительного — в вузах.
Алиса Сергиенко