Стоимость бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд

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По итогам торгов 10 июля цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила собственный исторический рекорд. Эту информацию подтверждают данные торгов.
Отмечается, что цена за тонну бензина впервые превысила 59 тысяч рублей, что свидетельствует о подорожании на 0,49%. При этом стоимость бензина Аи-95 упала на 0,05% и составила 65 967 рублей. Летнее дизельное топливо снизилось до 0,13%–51 871 рубль за тонну.
Сообщается, что в июне и июле бензин Аи-92 обновил несколько рекордов. В пятницу, 7 июля, стоимость марки составила 58 912 рублей за тонну.
Напомним, цены на бирже на бензин в РФ весной и в начале лета обновили исторические рекорды. По этой причине нефтяникам выдвинули требование об увеличении продаж бензина на бирже.
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Сообщается, что в июне и июле бензин Аи-92 обновил несколько рекордов. В пятницу, 7 июля, стоимость марки составила 58 912 рублей за тонну.
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Екатерина Коршунова