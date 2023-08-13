Стоимость обеда из котлет и пюре достигла максимума с июня 2022 года

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Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле в России составила 254,54 рубля. Это стало максимальным показателем с июня 2022 года.
За последний месяц в России подорожали яйца и картофель. Остальные продукты незначительно упали в цене. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что незначительный рост цен на мясо связан с сезонным фактором. Их снижение ожидается к концу августа с началом увеличения производства. Глава ведомства подчеркнул, что предпосылок для дефицита мяса или роста цен на него нет.
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Александр Бойцов