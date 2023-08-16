Стоимость школьных товаров в Подмосковье осталась на прошлогоднем уровне

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Стоимость основного школьного набора в Подмосковье по сравнению с прошлым годом осталась на прежнем уровне. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сославшись на данные исследований.
«Набор для подготовки ребенка к 1 сентября, включающий комплект школьной формы и спортивной одежды, обувь, ранец, мешок для сменной обуви, а также стандартный набор из 34 канцелярских принадлежностей обойдётся родителям мальчиков и девочек в 7 тыс рублей. Это соответствует стоимости аналогичного набора в 2022 году», – отметил Филимонов.Больше всего – на 30% – подорожал набор тетрадей. Цена составляет 269 рублей.
На уровне прошлого года остались цены на дневники, наборы шариковых ручек, линейки и простые карандаши.
По данным маркетплейса Ozon, комплект школьной формы для девочек в среднем составляет от 3,6 тыс до 5,6 тыс рублей, для мальчиков – от 7,2 тыс рублей до 8 тыс рублей.
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Лора Луганская