Стоимость вторичного жилья в России обновила исторический максимум

Фото: iStock/Nuttawan_Jayawan
В ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в стране обновила исторический максимум и поднялась до 119,13 тысяч рублей.
Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
«Доступность ипотечных кредитов на готовое жилье снизилась и спрос на недвижимость тоже, за ноябрь средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России выросла еще на 1,4%», —рассказала замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.
По словам эксперта, рыночный парадокс объясняется лишь тем, что покупатели в данный момент покупают в основном квартиры с максимальным дисконтом и те, на которые снижена цена предложения для того, чтобы успеть продать на волне спадающего спроса. Таким образом структура предложения меняется, и средняя цена увеличивается.
Максимальный рост средней стоимости кв. м вторичного жилья зафиксировали в Омске, Казани и Ростове-на-Дону (3,5%), Медленнее всего растет цена в Волгограде и Уфе (0,7%), а также Москве (0,6%) и Воронеже (0,1%).
Читайте также:
Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде
Теперь при покупке квартир можно будет заранее узнать о невыселяемых жильцах
В Подмосковье завершён почти 10-летний жилой проект застройщика-банкрота «СУ-155»
«Доступность ипотечных кредитов на готовое жилье снизилась и спрос на недвижимость тоже, за ноябрь средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России выросла еще на 1,4%», —рассказала замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.
Максимальный рост средней стоимости кв. м вторичного жилья зафиксировали в Омске, Казани и Ростове-на-Дону (3,5%), Медленнее всего растет цена в Волгограде и Уфе (0,7%), а также Москве (0,6%) и Воронеже (0,1%).
Читайте также:
Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде
Теперь при покупке квартир можно будет заранее узнать о невыселяемых жильцах
В Подмосковье завершён почти 10-летний жилой проект застройщика-банкрота «СУ-155»
Мария Фирсова