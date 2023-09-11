Стоит отказаться от диет: гороскоп с 11 по 17 сентября

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Телец почувствует прилив энергии. Он сможет добиться желаемого и осуществить давнюю мечту.
Близнецам надо быть наблюдательными и анализировать все, что происходит вокруг. Внимание к мельчайшим деталям поспособствует в решении крупных вопросов.
Раку на этой неделе нужно следить за здоровьем, беречь себя и не переживать лишний раз.
Льву лучше исключить мечтательность, прислушаться к логике и быть надёжным.
Деву будет переполнять хорошее настроение и положительные эмоции. Счастье и радость наполнит её сердце.
Весы обретут большую уверенность. Окружающие поддержат начинания и будут доброжелательны.
Скорпиону благоприятно флиртовать и проявить романтический настрой. Ему полезно уделить время творчеству и любимому делу, хобби.
У Стрельца ожидается прибыль. Добавятся новые источники дохода. Хорошо дарить близким подарки и помогать.
Козерогу полезно учиться, он сможет освоить много информации и с пользой применить новые навыки. Среди недели ему лучше отдохнуть, не дожидаясь выходных.
Водолей выстроит более доверительные отношения с родными и близкими. Он будет тонко воспринимать все происходящее. Значимой станет духовная сторона жизни.
Рыбам надо обратить внимание на сны. Они могут быть вещими. Благоприятно отдыхать на природе, слушать расслабляющую музыку, читать любимые книги.
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