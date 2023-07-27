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Столичный суд заочно приговорил бизнесмена Платона из Молдавии к 20 годам колонии

27 июля 2023, 11:59

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской районный суд Москвы вынес заочное решение, приговорив молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии, признав его вину в выводе валюты из России на сумму порядка 126 млрд рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
«Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей, а также ограничением свободы на полтора года.


Также имущество обвиняемого конфисковано в счет государства. При этом уточняется, что рассмотрение дела проходило в заочном режиме, так как Платон числится в международном розыске.

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#имущество
#наказание
#счёт
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Россиянам рассказали, что делать после протечки крыши из-за дождя
Юрист Толмачёв объяснил, кто виноват в протечке крыши после дождя
27 июля 2023, 12:07

Фото: IStock/Liudmila Chernetska

Уже второй раз за последнюю неделю на Москву обрушился тропический ливень. Вечером 26 июля местные жители публиковали в соцсетях фото и видео плывущих по дорогам машин, затопленных торговых центров.
Не выдерживают водного напора и многоквартирные дома. Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв рассказал «Радио 1», что делать, если квартиру на последнем этаже затопило после дождей.  

По словам специалиста, вода в квартиру может поступить из-за протечки крыши или технического этажа. Однако аварийная служба в решении проблемы не поможет. Специалисты могут проверить коммуникации на момент протечки и отключить их в случае необходимости, однако все ремонтные работы должны проводить собственники.
«Задача аварийных служб – предотвратить аварийную ситуацию. Они могут перекрыть воду, газ, электричество, но чинить и ремонтировать – это не их обязанность. Это обязанность собственников», — сказал Толмачёв.
Решить проблему жильцы могут несколькими способами: дождаться капитального ремонта или самостоятельно заплатить за ремонт крыши.
«Если капремонт был проведен недавно, например, месяц назад, и вы видите, что толку от этого ремонта никакого, можно, конечно, судиться, искать тех, кто плохо сделал эту работу, а можно исправить положение. Нормальные собственники в таких случаях заново собирают деньги на ремонт. Конечно, в таком случае сложно будет уговорить всех людей в вашем подъезде скинуться, поэтому чаще всего этим занимаются только жители квартир на верхних этажах. А уже после того, как вы вызвали специалистов и они отремонтировали крышу, на общем собрании можно пытаться принять решение о возмещении ваших затрат», — пояснил эксперт.
По словам Толмачёва, управляющая компания не несёт ответственность за капитальный ремонт в доме. Он призвал собственников изучить договор с УК и выяснить её полномочия.

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#юрист
#управляющая компания
#кап капитальный дождь
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Госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке в ВС РФ первой самоходной гаубицы «Мальва»
27 июля 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Sergii Petruk

Созданная специалистами «Ростеха» самоходная колесная гаубица «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже подготавливается к поставке в войска. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
В беседе с ТАСС специалист отметил, что благодаря колесному шасси гаубица способна быстро маневрировать на позиции, разворачиваться и покидать ее, что имеет важнейшее значение в условиях современной контрбатарейной борьбы. Ее скорострельность составляет семь выстрелов в минуту, а боезапас — несколько десятков снарядов.

«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров», — сказал Бекхан Оздоев.

Калибр орудия составляет 152 миллиметра. Артиллерийская часть установлена на автомобильное шасси с колесной формулой 8 на 8. Обслуживается боевая машина экипажем из пяти человек. Гаубица способна проехать по стандартным дорогам более тысячи километров без дополнительной заправки, а благодаря полному приводу и мощному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. «Мальва» обладает большей маневренностью, чем техника на гусеничном ходу, при этом имеет значительный технический ресурс и сравнительно небольшую стоимость эксплуатации.

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#оружие
#техника
#человек
#машина
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Теннисный комплекс построят в городском округе Воскресенск
27 июля 2023, 11:52

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство здания спортивного теннисного комплекса в деревне Федино в городском округе Воскресенск.

Застройщиком проекта выступит ООО «СТРОЙ КОРТ», инвестиции которого составят 150 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На территории объекта площадью более 3,5 тысяч кв. метров запроектированы три открытых и четыре закрытых теннисных корта. В комплексе можно будет проводить индивидуальные занятия для взрослых и детей, а также учебные тренировки для профессиональных спортсменов. Строительные работы планируется завершить в октябре 2023 года.

Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#помощь
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#цсс
#офис
#тренировки
#центр содействия строительству
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Оформить полис ОМС в Подмосковье теперь помогут цифровые МФЦ
27 июля 2023, 11:44

Фото: Мингосуправления МО

Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в Подмосковье в цифровых зонах центров «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Электронный полис ОМС оформляется на Едином портале госуслуг всего в пару кликов. Доступ к порталу есть на всех рабочих местах в цифровых зонах МФЦ. Их в регионе более 800», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Оформить цифровой полис ОМС можно, если изменился регион страхования, нужно сменить страховую компанию, приостановить или возобновить действие полиса, а также если этот документ гражданин получаете впервые на себя или на ребёнка. Перед оформлением нужно авторизоваться на Едином портале госуслуг.
 
Куртяник добавила, что, если нет подтверждённой ЕСИА, сделать её можно также в МФЦ. Для этого нужно обратиться в окно приёма документов с паспортом и СНИЛС. 
 
Чтобы подтвердить учётную запись самостоятельно, надо авторизоваться на Едином портале госуслуг, в разделе «Помощь» перейти по ссылке «Как подтвердить учётную запись через банк», выбрать свой банк и следовать инструкции.

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#надежда куртяник
#цифровизация
#здравоохранение
#омс
#полис
#мфц
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Ильин назвал самый жаркий день в Москве на этой неделе
27 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/lamyai

До 30 градусов жары ожидается в предстоящую пятницу, 28 июля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.
Температура воздуха прогреется до 24-29 градусов, в районах на юго-востоке Москвы столбик термометра поднимется до плюс 30. Однако жаркий день будет всего один, в выходные ожидается резкое похолодание и возвращение осадков.

Также синоптик в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил, что, несмотря на жару, в некоторых районах города завтра могут пройти краткосрочные дожди из-за кучево-дождевых облаков.

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#погода
#похолодание
#дожди
#жара
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В эту субботу в Подольске откроется лыжероллерная трасса
27 июля 2023, 11:15

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В субботу, 29 июля, в Дубровицком лесу городского округа Подольск будет открыта лыжероллерная трасса, которую обустроили в рамках первого этапа благоустройства лесопарка.

Лесопарк находится у посёлка Дубровицы между реками Пахрой и Десной в городском округе Подольск, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Строительные работы по обустройству лыжнероллерной трассы начались в 2022 году, благодаря губернаторской программе «Парки в лесу».

«Наши лесопарки становятся популярными местами для отдыха, прогулок и занятий спортом жителей и гостей Подмосковья. В рамках этой программы в Дубровицком лесу была оборудована лыжероллерная трасса, которая, как мы надеемся, станет новой точкой притяжения для любителей спорта», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. 

Также специалисты уже организовали входную зону с пунктом охраны, разместили павильоны кафе, проката, установили новое освещение и обустроили спортплощадку. Эти работы были проведены в рамках первого этапа благоустройства лесопарка.

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#подольск
#михаил хайкин
#парки
#кафе
#освещение
#выходные
#трасса
#министр
#губернатор
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В Кремле пообещали рассмотреть обращение осужденного Сачкова
Песков: В Кремле рассмотрят обращение Ильи Сачкова, если оно поступит
27 июля 2023, 11:11

Фото: iStock/yulenochekk

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если в Кремль поступит обращение от основателя Group-IB Ильи Сачкова, то оно будет рассмотрено.
Напомним, Мосгорсуд приговорил Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы. Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.

«Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», - прокомментировал ситуацию Песков в ходе брифинга.

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#кремль
#песков
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Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что его приятно удивил Норильск
27 июля 2023, 11:08

Фото: сайт Кремля

Во время поездки по городам Сибири и Дальнего Востока глава правительства России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Норильск. После поездки по городу российский премьер признался, что он приятно удивлен.
Михаил Мишустин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым отметил, связанные с экологией, комплексным социально-экономическим развитием Норильска стоят на повестке дня в правительстве России. Однако глава Кабмина добавил, что во время поездки по городу был приятно удивлен тем, как выглядят новые здания. Порадовали Михаила Мишустина и улыбки на лицах жителей.

Он отметил прекрасный новый спортивный центр, который был построен совсем недавно. Глава российского правительства заметил, что радость мальчишек и девчонок, которые там занимаются, счастливые лица их родителей невозможно подделать, как-то специально подстроить.

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#михаил мишустин
#поездки
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Комплекс для производства конвейерного оборудования построят в Балашихе
27 июля 2023, 10:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса компании «Технопул-Р» для изготовления и хранения конвейерного оборудования в Балашихе.

Застройщиком будет ООО «Технопул-Р». Инвестиции компании в проект составят более 300 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь объекта — 4383 кв. метров. Здесь будут изготавливать и хранить несколько видов конвейерных лент, оборудование для глазировки и автоматизированные линии технологического оборудования. Будет создано до 100 рабочих мест.


Компания ООО «Технопул-Р» более десяти лет создает схемы технологических процессов и конвейерные линии для аэропортов, почтовых отделений, пищевой промышленности.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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