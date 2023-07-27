Столичный суд заочно приговорил бизнесмена Платона из Молдавии к 20 годам колонии

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«Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.
Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей, а также ограничением свободы на полтора года.
Также имущество обвиняемого конфисковано в счет государства. При этом уточняется, что рассмотрение дела проходило в заочном режиме, так как Платон числится в международном розыске.
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