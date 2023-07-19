Столичные приставы с начала года взыскали 1,4 млрд рублей долгов по алиментам

Московские приставы в 2023 году взыскали 1,4 млрд рублей долгов по алиментам, что на 377 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве — главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов.