Столицей газомоторного топлива РФ объявлен Петербург

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На Петербургском международном газовом форуме во время церемонии награждения регионов, которые активно используют газомоторное топливо, объявили победителя. И им стала Северная столица России.
«Победителем стал Санкт-Петербург. Мы благодарим город за уверенную позицию по продвижению экологичного вида топлива. Это случилось благодаря транспортной реформе в городе. Символично, что мы награждаем столицу газомоторного топлива именно здесь, во время проведения Петербургского международного газового форума», – приводит «Петербургский дневник» сообщение представителей компании «Газпром газомоторное топливо».
Так, в Петербурге большое количество такси на газу, упрощённый процесс переоборудования частного автотранспорта на экологичное топливо, постепенный переход общественного транспорта на экологичные виды топлива.
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