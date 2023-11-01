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Столицей газомоторного топлива РФ объявлен Петербург

01 ноября 2023, 18:53
Фото: istockphoto.com/Denis Mamin

Фото: istockphoto.com/Denis Mamin

На Петербургском международном газовом форуме во время церемонии награждения регионов, которые активно используют газомоторное топливо, объявили победителя. И им стала Северная столица России.
«Победителем стал Санкт-Петербург. Мы благодарим город за уверенную позицию по продвижению экологичного вида топлива. Это случилось благодаря транспортной реформе в городе. Символично, что мы награждаем столицу газомоторного топлива именно здесь, во время проведения Петербургского международного газового форума», – приводит «Петербургский дневник» сообщение представителей компании «Газпром газомоторное топливо».

Так, в Петербурге большое количество такси на газу, упрощённый процесс переоборудования частного автотранспорта на экологичное топливо, постепенный переход общественного транспорта на экологичные виды топлива.


В число лидеров по этому показателю среди регионов России вошли также Ростовская область, Республика Башкортостан и Татарстан. Последний занял первое место в этом рейтинге в прошлом году.

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#топливо
#петербург
#транспорт
#экология
#рейтинг
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Более 300 иностранцев покинули сектор Газа
Reuters: порядка 320 иностранцев выехали из сектора Газа в Египет
01 ноября 2023, 18:57

Фото: iStock/Diy1

Порядка 320 иностранцев эвакуировались из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Об этом сообщает агентство Reuters.
В рамках первого этапа эвакуации территорию сектора Газа покинули по меньшей мере 320 иностранцев. Через КПП «Рафах» они эвакуировались в Египет.

Напомним, что в среду, 1 ноября, началась эвакуация иностранцев, раненых палестинцев и людей с двойным гражданством через КПП «Рафах» на территорию Египта. Сообщалось, что за сутки территорию сектора покинут более 500 человек. Сразу после начала перемещения, дипломаты приступили к обсуждению эвакуации ещё тысячи человек. В результате, им удалось добиться ежедневной переправы тысячи иностранцев из анклава. 

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#сектор газа
#египет
#иностранцы
#эвакуация
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Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в Махачкале
01 ноября 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к властям Дагестана с просьбой помиловать задержанных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Его просьбу поддержал бывший чемпион UFC, непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов.
Он призвал найти и наказать тех, кто через телеграм-каналы организовал эти беспорядки. Хабиб также попросил не ломать судтбы молодых дагестанцев и смягчить их наказание до административного. Призыв знаменитого чемпиона в запрещенной в России социальной сети поддержали более 57 тысяч человек, передает NEWS.ru.

«Аллах прощающий и любит прощающих» — написал Нурмагомедов в заключение.

Ранее проявить снисхождение к несознательным погромщикам призвал также глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. Он считает, что участников беспорядков спровоцировали иностранные спецслужбы, которые умело сыграли на чувствах верующих. По мнению муфтия, западные страны мечтают разрушить Россию изнутри, а штурмовавшие аэропорт стали пешками в их руках.

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#аэропорт
#призыв
#страны
#наказание
#человек
#дагестан
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Депутат Бородай заявил о необходимости кибервойск в РФ
01 ноября 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Huang Evan

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о поддержке идеи создания специальных кибервойск.
«На самом деле такие войска нужны, а вот какие обязанности и функции они должны выполнять — вопрос непростой. Цифровизация и все элементы научно-технического прогресса играют огромную роль. Наше продвижение более чем за полтора года СВО колоссальное, но, к сожалению, как и у нашего противника», — отметил в беседе с NEWS.ru Бородай.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск. По его словам, это может быть один из вариантов контрактной службы. Однако военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что при Минобороны уже есть кибервойска и призвал защищать государство в целом.

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#цифровизация
#государство
#минцифры
#сво
#технологии
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В Белоруссии SMS приравняют к повестке в военное время
Власти Белоруссии узаконят призыв в военное время по SMS
01 ноября 2023, 18:06

Фото: iStock/Derek Brumby

Белорусские власти хотят закрепить в законодательстве возможность призыва военнообязанных в военкомат по SMS-оповещению в период военного времени. Об этом сообщил начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич.
Отмечается, что власти Белоруссии планируют на законодательном уровне закрепить возможность вызова военнообязанных в военкомат через SMS. 

При этом, в случае объявления в стране военного положения, SMS-оповещения будут приравниваться к официальной повестке из военкомата. 

Гулевич отметил, что мобильные операторы должны будут предоставлять данные об абонентах, которые состоят на воинском учёте. 

По словам начальника генштаба, рассылка сообщений позволит в кратчайшие сроки донести до всех военнообязанных белорусов информацию о необходимости прийти в военкомат или о том, что в отношении Белоруссии был произведён акт агрессии со стороны другого государства.

Также Гулевич сообщил, что при смене телефонного номера его владелец должен в течение недели уведомить об этом военкомат. Если этого сделано не будет, гражданину выпишут штраф.

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#белоруссия
#военкомат
#война
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Долг в 70 тысяч рублей и плохие гены: что вынудило экс-футболиста торговать наркотиками
Отец экс-футболиста Бугаева заявил, что тот невиновен в продаже наркотиков
01 ноября 2023, 17:50

Фото: istock/ronstik

Бывший футболист сборной России задержан в Краснодаре с крупной партией наркотиков. Экс-защитник ФК «Торпедо», «Локомотив» перевозил почти 500 грамм мефедрона. Редакция «Радио 1» расскажет, как один из лучших игроков 2000-х стал подрабатывать наркокурьером, и почему в его бедах виноваты родительские гены.

Экс-футболист Бугаев задержан


42-летнего спортсмена Алексея Бугаева остановили сотрудники полиции ночью 29 октября. Правоохранители обратили внимание на странное поведение мужчины: он сильно нервничал и постоянно оглядывался. В ходе досмотра при Бугаеве был обнаружен пакет с порошком белого цвета. В изъятом свертке оказалось 495 грамм мефедрона. Экс-футболист отказался выполнять требование правоохранителей, и был задержан за неповиновение органам власти. В настоящее время Бугаев отправлен в СИЗО на семь суток.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ.  

Что случилось с футболистом Бугаевым


Алексей Бугаев был одним из лучших футбольных защитников в 2000-х годах. Он играл в составе национальной сборной на чемпионате Европы 2004 года, ему пророчили блистательную карьеру и приглашали в крупные футбольные клубы. Однако уже тогда спортсмен стал злоупотреблять алкоголем, из-за чего контракты с ним были разорваны. После ухода из спорта в 29 лет, Бугаев собирал макулатуру, занимался грузоперевозками и сильно пил.

Бугаев признался в наркоторговле и сдал подельников


Вскоре после задержания, Алексей Бугаев решил сотрудничать со следствием и дал признательные показания. Спортсмен заявил, что после завершения карьеры, он стал испытывать финансовые трудности. Он начал злоупотреблять алкоголем и брать деньги взаймы. Однажды сумма долга превысила 70 тысяч рублей, после чего он отчаялся и решил попробовать нелегальный способ заработка. На просторах интернета он нашел «работодателей», у которых трудился наркокурьером. Перед тем, как бывшего футболиста задержали правоохранители, он успел разложить товар возле общежития одного из краснодарских университетов.

Своих подельников наркокурьер уже сдал следственным органам, сообщил телеграм-канал SHOT.

Адвокат Макличенко заявила о непричастности Бугаева к наркотикам
Адвокат Макличенко заявила о непричастности Бугаева к наркотикам

Отец Бугаева о его задержании


Задержание футболиста прокомментировал его отец Иван Бугаев. В беседе с порталом «Чемпионат», мужчина подтвердил информацию об аресте сына и заявил, что спортсмен просто «попал под раздачу», так как в Краснодаре проходят рейды. Бугаев-старший заверил, что его сын невиновен.

«Просто оказался не в то время, не в том месте», — заявил отец спортсмена.

Иван Бугаев также сообщил, что семья предпринимает «определенные действия» на фоне задержания сына.

Бывший коллега Бугаева Максим Деменко предположил, что экс-защитник «Локомотива» мог попасть под дурное влияние после ухода из спорта. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Газета.Ru». Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, тренировавший Бугаева в «Краснодаре», связал его беды с плохой генетикой.

«Леша как футболист был очень сильный, игрок сборной России. Но, мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда», — заявил Ташуев.


Какой срок грозит экс-футболисту сборной РФ за наркотики


Согласно информации, распространенной в СМИ, при задержанном Алексее Бугаеве было обнаружено наркотическое вещество, массой около 500 граммов. В соответствии с уголовным законодательством, срок заключения назначается судом в зависимости от количества наркотика. В случае Бугаева, размер будет признан особо крупным, поэтому экс-футболисту может грозить до 20 лет заключения.

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В Серпухове белых лебедей отправили на зимовку
01 ноября 2023, 17:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Белых лебедей из серпуховского парка отправили на зимовку. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
1 ноября птиц перевезли из парка в специализированный питомник в Московской области.

Стоит отметить что белые лебеди Степа и Стеша стали жителям серпуховского парка в 2021 году. Они сразу любимчиками всех гостей парка. 

Кроме этого, у жителей сложилась традиция провожать птиц на зимовку и встречать их в парке весной. По словам жителей Степа и Стеша являются «магнитами» теплой весны в Серпухове.

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#подмосковье
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#животные
#жители
#парк
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В Подмосковье стартовала региональная экоакция по сбору макулатуры
01 ноября 2023, 17:05

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

Волонтеры Подмосковья дали старт региональной экоакции по сбору макулатуры в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций
Мероприятие проходило в королевском молодежном центре «Космос».

«Мы дали старт масштабной акции, в рамках которой во всех городских округах Подмосковья будут проведены интерактивные уроки, квизы и другие форматы, которые позволят вовлечь ребят в экологическую повестку. В рамках акции до 15 ноября мы приглашаем всех жителей Московской области принять участие в важном деле и сдать макулатуру в пункты сбора своего округа <…>»,- поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Кроме этого, участники акции научились правильной утилизации макулатуры и поучавствовали в интеллектуальном  эко-квизе. 

Стоит отметить, что адреса пунктов сбора можно узнать на сайте «Волонтеры Подмосковья».

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#уроки
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#екатерина швелидзе
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Продюсер детского телеканала Art Kids Разумовский осужден на 13 лет за педофилию
01 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд приговорил продюсера детского телеканала Art Kids Александра Разумовского к лишению свободы сроком на 13 лет за педофилию. Отбывать наказание излишне творческий работник будет в колонии строгого режима.
По информации телеграм-канала Mash, от рук 64-летнего чадолюба пострадали как минимум шестеро детей. Речь идет только о тех случаях, которые удалось доказать в суде. Ранее мужчине были предъявлены обвинения по статьям о действиях сексуального характера в отношении детей до 12 лет и развратных действиях против двух и более лиц. В первом случае были доказаны два эпизода, во втором — три.

Все противоправные действия осужденный производил в период с 2010 по 2021 год, когда Разумовский официально работал с детьми, являясь создателем и руководителем детского эстрадного коллектива «Фортуна-шоу».

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Нарушения выявлены во всех вузах, где проводятся экзамены для мигрантов
01 ноября 2023, 16:42

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Роспотребнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, в которых проходят экзамены для мигрантов. Эти экзамены необходимы для того, чтобы приезжий мог получить российское гражданство или разрешение на работу.
Такую неутешительную статистику озвучила заместитель главы надзорного ведомства Светлана Кочетова. Генеральная прокуратура уже начала соответствующую проверку выявленных фактов нарушений, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Иностранным гражданам для получения разрешения на работу в РФ необходимо подтверждать уровень владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

Подтверждать уровень владения русским языком и знание основ российского законодательства и истории России необходимо также для получения гражданства или вида на жительство.

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