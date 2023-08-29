Stormwall: Россия занимает 10-е место в списке самых атакуемых хакерами стран

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Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.
Эксперты связывают такие изменения с тем, что политически мотивированные хакеры во многом потеряли интерес к России. А также с тем, что они ощущают нехватку ресурсов и возможностей для организации полноценных и продуманных киберинцидентов. По итогам первых шести месяцев нынешнего года в тройку лидеров по количеству осуществляемых кибер-атак входят США (16,8% от общего числа атак), Индия (13,6%) и Китай (11,2%). Япония и Украина также потеряли несколько позиций в этом рейтинге. Япония сейчас занимает 11-е место, а Украина — 14-е.
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Александр Бойцов