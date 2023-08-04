Страдающим от агрессивных ос жителям Подмосковья посоветовали потерпеть до конца сентября

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«В конце лета эти насекомые завершают постройку гнёзд. В этом году фактором дополнительного раздражения для насекомых стал прохладный и дождливый июль, лишивший ос привычного питания», – пояснил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.По его словам, популяция этих насекомых в августе самая большая. В последнем летнем месяце они выводят потомство, которое защищают, поэтому активность и агрессия в конце лета у ос самые высокие. Специалисты советуют потерпеть до конца сентября.
При укусе осы специалисты советуют удалить жало, место укуса обработать антисептиком, наложить повязку и приложить лёд или холодный компресс. Необходимо принять антигистаминные препараты, которые предотвратят развитие аллергии, и пить побольше жидкости. Если становится хуже, надо немедленно обратиться к врачу.
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