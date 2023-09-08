«Страна.ua»: На Украине приближается коммунальный коллапс

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На Украине все ближе коммунальный коллапс, пишет «Страна.ua».
В публикации говорится, что в ряде регионов из-за проблем с газом уже массово отключают горячую воду. По информации авторов, такая ситуация была вызвана тем, что компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила с торговой площадки тепловиков, а местные газовщики в это время начали перекрывать конкурентам газ.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко добавил, что украинцев зимой ждут и другие проблемы с ЖКХ. Он отметил, что на теплоэлектростанциях наблюдается дефицит угля.
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«То есть греть воду попросту нечем», — подчеркивает издание.
«Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой», — цитирует издание слова Попенко.
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Диана Аванесян