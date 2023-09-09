Страны G20 создадут группу, которая займётся защитой прав женщин

Фото: iStock/fizkes
Страны G20 в декларации анонсировали создание новой рабочей группы по защите прав женщин.
Лидеры Группы двадцати заявили, что первое заседание пройдёт во время председательства Бразилии в G20.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20, который проходит в Нью-Дели, заявил о старте работы Всемирного биотопливного альянса, который будет заниматься защитой окружающей среды и продвижением энергетического перехода.
Россию на саммите «Большой двадцатки» представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он прибыл в Нью-Дели и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На саммите, который пройдёт 9 и 10 сентября представлены лидеры почти всех государств, кроме России и Китая. Вместо Си Цзиньпина в Индию прибыл премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Читайте также:
Bloomberg: Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России
Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России
Лавров прибыл на саммит G20 в Дели
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20, который проходит в Нью-Дели, заявил о старте работы Всемирного биотопливного альянса, который будет заниматься защитой окружающей среды и продвижением энергетического перехода.
Читайте также:
Bloomberg: Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России
Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России
Лавров прибыл на саммит G20 в Дели
Анастасия Чинкова