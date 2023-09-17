Страны начинают осознавать гуманитарные последствия от односторонних санкций

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Страны, которые вводят односторонние санкции, начали осознавать их гуманитарные последствия. Об этом РИА Новости рассказала специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.
Напомним, в 2014 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, согласно которой все односторонние санкции признаются нарушением международного права. Кроме того, был назначен специальный докладчик, занимающийся вопросом негативного воздействия такого рода ограничений на права человека.
Довгань утверждает, что ранее страны, вводящие односторонние санкции, не признавали очевидного негативного гуманитарного воздействия. Однако теперь наблюдается, что США, Великобритания и Евросоюз заявляют о необходимости модернизации механизма и повышения эффективности гуманитарных изъятий. При этом они продолжают заявлять о неумышленном характере этих санкций.
На это специалист заявила, что отсутствие умысла не имеет значения, если речь идёт о международном праве.
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Довгань утверждает, что ранее страны, вводящие односторонние санкции, не признавали очевидного негативного гуманитарного воздействия. Однако теперь наблюдается, что США, Великобритания и Евросоюз заявляют о необходимости модернизации механизма и повышения эффективности гуманитарных изъятий. При этом они продолжают заявлять о неумышленном характере этих санкций.
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Анастасия Чинкова