«Страшные головные боли»: магнитные бури 2023 и самые опасные дни в ноябре

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Ноябрь 2023 года станет самым неудачным месяцем для метеочувствительных людей. Магнитные бури разной мощности начнутся со второго ноября и будут продолжаться до конца осени. От чего стоит отказаться в неблагоприятные дни, какие даты в ноябре будут самыми опасными, и как пережить период геовозмущений, читайте в материале «Радио 1».
Что такое магнитная буря
Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, которым предшествуют вспышки на Солнце. Они могут длиться несколько часов или продолжаться неделями. Подобные колебания негативно отражаются на самочувствии человека и работе систем связи. Впервые гипотеза о влиянии геовозмущений на человеческий организм появилась в России в 1928 году. Позже теория была признана ложной, и до сих пор нет научного подтверждения тому, что магнитные бури действительно способны пагубно влиять на людей.
Магнитные бури в ноябре 2023
В ноябре 2023 года геомагнитный шторм продлится весь месяц с периодической активностью. Сильные магнитные бури ожидаются 1-2 ноября. Вспышки возмущений оцениваются в 6 баллов. 9-10 ноября солнечная активность не превысит 4 баллов. Затем будет относительное затишье. Активные вспышки вновь будут зафиксированы 21 ноября. Продолжатся магнитные бури до 29-30 ноября.
Как влияют на человека магнитные бури
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Организм человека реагирует на магнитные бури индивидуально. Метеочувствительные люди замечают резкое ухудшение самочувствия, жалуются на сильные боли в разных частях тела, повышенное давление и температуру, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном. Особенно страдают пожилые люди и имеющие хронические заболевания.
Как уберечься от магнитных бурь
В период солнечной активности нужно пить воду, в которой содержатся минералы и электролиты. Употребление кофе или энергетических напитков необходимо сократить. Правильное питание и режим дня позволит обезопасит организм от метеорической активности. По возможности нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Из-за неполадок со связью, может выделяться дополнительная радиация, поэтому без необходимости девайсами лучше не пользоваться.
Магнитные бури в декабре 2023
В декабре 2023 года магнитные бури продолжатся. Метеочувствительные люди будут испытывать упадок сил, апатию, иммунитет снизится и риски заболеть возрастут. Самыми опасными днями станут: 5, 13, 19, 22, 25, 27 декабря.
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