Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели у побережья Аляски

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ провели 13-часовой полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, у западного побережья Аляски, сообщили в Минобороны РФ.
Представители Минобороны добавили, что ракетоносцы отработали дозаправку топливом в воздухе.
В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Минобороны также опубликовало кадры полета, снятые из кабины пилота.
Российские пилоты регулярно совершают плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
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В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Российские пилоты регулярно совершают плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
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Евгения Парфентьева