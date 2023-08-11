Строители Крымского моста продают медали от Путина

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В сети опубликовано несколько предложений о продаже медалей за строительство Крымского моста. Продавцы хотят выручить за них от 10 тысяч рублей до миллиона.
«Лента. Ру» пишет, что житель Краснодарского края хочет продать медаль за 450 тысяч рублей из-за финансовых проблем. Пару лет назад он строил переправу через Керченский пролив.
Второй строитель планирует выручить за медаль 300 тысяч рублей, но по объявлению пока звонят редко.
Продавец из Пензенской области, который 3 года работал на стройке моста, оценил медаль в 900 тысяч рублей.
Ранее издание The Grayzone, ссылаясь на секретные документы, заподозрило Британские спецслужбы в причастности к организации теракта на Крымском мосту.
В статье сообщается, что британские разведчики могут помогать Киеву отслеживать украинцев, которые перешли на сторону России. Также сообщается, что подробный план атаки на мост был разработан Британскими спецслужбами ещё несколько месяцев назад по указу старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО Криса Доннелли.
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«Просмотров много, в избранное откладывали, по-моему, всего лишь трое. Один человек звонил из-за границы. Сказал, что перезвонит, и больше не звонил», — поделился мужчина с корреспондентом.
Продавец из Пензенской области, который 3 года работал на стройке моста, оценил медаль в 900 тысяч рублей.
«Я знаю, в Москве за 5 млн одну продали, в Нижнем Новгороде за три, в Воронеже за 2 млн 500 тысяч. Их всего 800 штук, по-моему, в России. У меня цель — ребёнку квартиру купить однокомнатную, хоть после себя что-то оставить. Я приехал в 2006 году в Россию, но у меня сейчас ничего нет»,— рассказывает строитель.Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Кубань, строили с 2016 по 2019 год. Его протяженность составляет 19 км. Строительство оценивается в 227,9 млрд рублей. Автомобильную часть конструкции открывал президент РФ Владимир Путин. В 2018 году была учреждена памятная медаль участникам строительства.
Ранее издание The Grayzone, ссылаясь на секретные документы, заподозрило Британские спецслужбы в причастности к организации теракта на Крымском мосту.
В статье сообщается, что британские разведчики могут помогать Киеву отслеживать украинцев, которые перешли на сторону России. Также сообщается, что подробный план атаки на мост был разработан Британскими спецслужбами ещё несколько месяцев назад по указу старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО Криса Доннелли.
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Мария Фирсова