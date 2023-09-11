Строители приступили к остеклению новой школы в поселке Немчиновка

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Специалисты уже начали проводить монтаж оконных блоков, внутренних инженерных сетей и начали возводить перегородки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На объекте трудятся 140 специалистов и 3 единицы спецтехники. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 42%.
Новое учебное учреждение будет общей площадью 11,7 тысяч кв. метров и вместит в себя старшую, основную и младшую школу. В школе оборудуют комфортные кабинеты, кабинеты для продлённого дня, библиотеку, информационный центр, спортзал, актовый зал, кабинеты специалистов, большую столовую и другое. Территорию вокруг школы благоустроят, оборудуют парковку для удобства родителей.
Строительные работы планируется завершить до конца текущего года.
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