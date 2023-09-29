Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.

Когда выйдет новый роман Пелевина 2023?





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В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий «Гарри Поттера»





Прошлые книги Виктора Пелевина

Виктор Пелевин: почему скрывается

Юбилейное произведение Виктора Пелевина выйдет 29 сентября в 20:23 по мск. Одновременно с печатным изданием, роман выйдет в электронной и аудиоверсии на «Букмейте». Обложка книги выполнена в черном цвете с традиционными яркими надписями. В ее центре изображены пять воинов с вилами и лопатами, которые несут на блюде шлем из золота.Новый роман Виктора Пелевина вновь станет продолжением истории о созданном мире совершенного сна, в котором существуют живые люди и виртуальные образы. В далеком будущем планеты, во вселенной Transhumanism INC. существует корпорация, которая владеет многочисленными хранилищами. В тайниках содержатся банки с мозгами людей. Начальник службы безопасности вселенной ожидает бунт, который способен уничтожить все живое. Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, герой отправляет одного из оперативников в нейросетевое пространство «ROMA-3», где спрятана тайна заговора, а охраняет ее жестокий император Порфирий.Публикацией серии романов Виктора Пелевина занимается издание «Эксмо». Произведения автора публикуются ежегодно с 2000 года. Предыдущий роман вышел 29 сентября 2022 года.По мотивам романа «S.N.U.F.F.», выпущенного в 2011 году, режиссер Виктор Гинзбург намерен снять фильм. Адаптация романа уже началась в июле текущего года.Самый таинственный автор отечественных романов Виктор Пелевин никогда не появляется на публике, не дает интервью и не ведет соцсети. Вокруг его таинственной личности ходит множество слухов: кто-то считает, что за его именем стоит женщина, а другие уверены, что произведения создает искусственный интеллект. Почему автор культовых романов пожелал создать вокруг себя информационный вакуум неизвестно, но это не помешало ему завоевать сердца сотен тысяч читателей, которые с нетерпением ждут выхода новых бестселлеров.



