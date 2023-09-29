Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.

Специалисты завершают строительство надземного перехода через железно-дорожные пути около станции Удельная в Раменском, который связывает улицу Интернациональная и Южный проспект.
По новым стандартам мост будет полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Пропускная способность перехода составляет около 6 тысяч человек в час.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Московской области в 2023 году обновят 25 отделений Почты России.
До конца года в Подмосковье откроют 4 разноуровневых пешеходных перехода.
В Серпухове построят новый пешеходный мост.
Пропускная способность перехода составляет около 6 тысяч человек в час.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.Читайте также:
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Алиса Сергиенко