Строительные работы в рамках реконструкции СК «Юность» в Химках завершены на 76%

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В спортивном комплексе общей площадью 1200 кв. метров уже завершаются демонтажные работы внутренних помещений, кровельные работы.
Строительные работы в рамках реконструкции СК «Юность» в Химках завершили на 76%
«Спортивный комплекс «Юность» - знаковый объект для жителей Сходни. Здесь ежедневно тренировались не только любители, но и профессиональные спортсмены, в том числе воспитанники химкинской школы олимпийского резерва. Чтобы спортсмены поддерживали форму к соревнованиям, мы перенесли занятия в другие городские ФОКи - «Новатор», «Новые Химки» и олимпийский центр «Планерная». Завершить капитальный ремонт планируем в 2024 году», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Специалисты скоро приступают к устройству инженерных сетей и внутренней отделке.
«Именно жители выбрали этот объект в ходе голосования как один из приоритетных для развития спортивной части нашего городского округа. Мы гордимся, что Химки считают спортивной столицей Подмосковья, и акцентируем внимание на качестве наших объектов для занятий физкультурой. Чтобы сохранять этот статус и приумножать победы, мы должны обеспечивать своих атлетов самыми современными комплексами для тренировок», — отметил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.В модернизированном спорткомплексе смогут заниматься гимнастикой, футболом, большим теннисом, хоккеем, а также там оборудуют спортивный зал.
Модернизация спорткомплекса проходит в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора.
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