Строительство ФОКа в Орехово-Зуево закончат этой зимой

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Специалисты завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на улице Гагарина в Орехово-Зуево уже этой зимой.
На данный момент любителям хоккея и фигурного катания из Орехово-Зуево приходится ездить в соседние муниципалитеты для занятий любимыми видами спорта.
Площадь ледовой арены нового дворца спорта составит более 2,6 тысячи кв.метров, для зрителей будут оборудованы трибуны на 230 посадочных мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Кроме того, в двухэтажном здании нового ФОКа появятся тренажерный и спортивный залы, а также будет работать кафе и сервис по прокату и заточке коньков.
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Площадь ледовой арены нового дворца спорта составит более 2,6 тысячи кв.метров, для зрителей будут оборудованы трибуны на 230 посадочных мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Кроме того, в двухэтажном здании нового ФОКа появятся тренажерный и спортивный залы, а также будет работать кафе и сервис по прокату и заточке коньков.
«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно — нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. До конца 2023-го года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуево, Волоколамске и Домодедово», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Читайте также:
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Алиса Сергиенко