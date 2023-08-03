Строительство подмосковного участка М-12 «Москва-Казань» завершат раньше на 9 месяцев

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по строительству участка дороги М-12 «Москва-Казань», также проехал за рулём автомобиля вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко по одному из участков дороги, находящимся в высокой степени готовности.
Строительство подмосковного участка М-12 «Москва-Казань» завершат в сентябре. По территории Московской области пройдет 77 км трассы М-12 «Москва-Казань», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Специалисты уже завершили работы 22 километров трассы, осталось закончить 55 километров от Северо-Восточной хорды Москвы до границы с Московской областью. Работы должны завершится в сентябре текущего года, что на 9 месяцев раньше срока.
Губернатору доложили, что дорожное полотно выполнено на 98%, асфальт уложен на 75%.
Благодаря реализации проекта новой трассы ускориться движение на восток России из столицы. По новой трассе из Москвы до Казани можно будет доехать за 7 часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода всего за 4 часа, вместо 6.
Транспортная ситуация улучшится для 2,5 миллионов жителей Московской области, благодаря введению в эксплуатацию участка трассы М-12.
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Специалисты уже завершили работы 22 километров трассы, осталось закончить 55 километров от Северо-Восточной хорды Москвы до границы с Московской областью. Работы должны завершится в сентябре текущего года, что на 9 месяцев раньше срока.
«Хочу сказать слова благодарности, потому что для нас восточное направление является крайне перегруженным — это и Щелковское шоссе, и Горьковское. Эта трасса — спасение. Сегодня мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие. М-12 пройдет через 6 наших округов — Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Все эти территории — с большим количеством жителей и предприятий. Поэтому очень важно, чтобы транспортный каркас продолжал укрепляться, и скоро у нас появится новая удобная, безопасная магистраль, которая позволит объезжать пробки», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.Трасса М-12 является президентским проектом, который стартовал в 2020 году и который завершат в конце 2023 года.
Благодаря реализации проекта новой трассы ускориться движение на восток России из столицы. По новой трассе из Москвы до Казани можно будет доехать за 7 часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода всего за 4 часа, вместо 6.
«Сейчас на строительстве М-12 в Московской области работает 7 тысяч человек. Они монтируют шумозащитные экраны вблизи населенных пунктов, линии освещения, укладывают асфальтобетон, в среднем 5-6 тысяч тонн на км, наносят разметку, идет работа на многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. В Московской области их будет 4», — сказал председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.Трасса М-12 «Москва-Казань» пройдет в обход населённых пунктов.
Транспортная ситуация улучшится для 2,5 миллионов жителей Московской области, благодаря введению в эксплуатацию участка трассы М-12.
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Алиса Сергиенко