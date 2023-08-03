Строительство подмосковного участка М-12 «Москва-Казань» завершат раньше на 9 месяцев

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по строительству участка дороги М-12 «Москва-Казань», также проехал за рулём автомобиля вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко по одному из участков дороги, находящимся в высокой степени готовности.