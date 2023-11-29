Строительство поликлиники на 750 посетителей продолжается в Ленинском округе

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Общая площадь объекта составит 9,9 тысяч квадратных метров. Это позволит повысить доступность амбулаторно-поликлинической помощи в Видном для детей и взрослых.
На сегодняшний день над возведением здания работают 60 рабочих и пять единиц техники. Стоит отметить, что ввести поликлинику в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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