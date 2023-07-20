Строительство школы в посёлке Озерецкое завершат в этом году

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.
Поночевный вместе с депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко, представителями администрации округа и подрядных организаций прошли по помещениям, а затем поднялись на крышу.
«Строительство школы держу на постоянном контроле. Вижу, что сделано уже достаточно много. По проекту новая школа в ЖК «Мечта» будет четырёхэтажной, в ней разместят 22 класса. Её ввод в строй не просто разгрузит Останкинскую школу, но и станет центром притяжения микрорайона», – отметил глава округа.Всего на объекте трудятся более 170 рабочих, задействовано 16 единиц строительной техники.
Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Их планируют завершить в этом году.
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